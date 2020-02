Fim de ano em Nova York, por Pedro Andrade

Pedro Andrade mostra como aproveitar o final de ano iluminado de Nova York

O jornalista Pedro Andrade (no Twitter, @pedroandradetv), do programa Manhattan Connection, conhece os cantinhos culturais, gastronômicos e de boas compras em Nova York melhor que muito nativo por aí.

Que tal um roteiro para conhecer os lugares preferidos de quem entende do assunto?

Para quem está fugindo do calor tropical para passar o Ano Novo em terras americanas, Pedro Andrade lança as melhores dicas para passar o Réveillon no Big Apple.

Para passear:

Bloomingdale’s, Lord’n’Taylors, Não deixe de bater perna na 5th Avenue, apreciando as vitrines das lojas de departamento. O ideal é começar na Rua 34, na Macy’s e ir subindo até a Barney’s na Rua 60. Assim, você passa pela Saks Bergdorf Goodman , etc Apesar da quantidade de gente tentando atravessar a rua, se esbarrando, procurando táxi e atolando o fluxo humano enquanto tira foto da família, o programa é um desbunde. A cidade fica realmente linda na época de Natal e Ano Novo.

Conhecer os museus e almoçar na Neue Gallery:

Com a “friaca” nas ruas, nada mais agradável que uma visita ao museu. Arte é o que não falta em NY e no Upper East Side, você tem uma seleção de fazer inveja até nas cidade mais cosmopolitas do mundo. Aqui, você encontra o Met , o Guggenheim , o MoMa , a Frick Collection , entre outras instituições de primeira. Mas, como saco vazio não fica em pé, uma parada gastronômica na Neue Gallery (1048 5th Avenue New York, NY 10028 | 212 628-6200) é sempre uma ótima pedida. A Neue Gallery é especializada em arte autríaca e alemã do início do século XX e oferece o Café Sebarsky, inspirado com fidelidade nos cafés de Viena. Se der sorte, ainda assiste a um pianista de primeira que volta e meia da as caras no restaurante. Programa imperdível.

Para comprar:

Jeremy Argyle : onde eu compro quase todas as minhas camisas de botão. Uma Meca pra homens que curtem se vestir bem. Aqui, além das camisas (que vestem como uma luva em qualquer biotipo), eles também oferecem ótimos sweaters.

160 Spring Street New York, NY 10012 | (646) 781-9050

Surface to Air : apesar dessa marca francesa ter uma filial em São Paulo, a coleção americana oferece parcerias interessantíssimas Jaquetas de couro desenhadas pelo rapper Kid Cudi, tênis New Balance com desenho exclusivo, bolsas criadas por celebridades antenadas, e assim por diante. Vale lembrar que os tamanhos são menores que noutras lojas, portanto, se você é geralmente um “medium”, aqui, você vai vestir um “large”. Não se surpreenda se esbarrar com Sara Jessica Parker ou os rapazes do Maroon 5 por lá.

MXYPLYZYK : um paraíso pra quem quer comprar todas as lembranças num só local. Desde decorações pra casa até livros, passando por velas e luminárias. Tudo aqui é descolado e – a melhor parte – acessível. Por um preço muito razoável você vai achar presentes pra mãe, pro filho, pra avó e pro papagaio!

125 Greenwich Ave New York, NY 10014-1915 | (212) 989-4300

3×1 : pioneira em jeans personalizados. O cliente entra na loja, escolhe o tecido, a lavagem, os botões, a cor da costura enfim, tudo. Cada detalhe do seu jeans vai ser custumizado de acordo com o seu gosto e suas medidas. Depois do primeiro par, essa loja vira um vício!

15 Mercer St, New York, NY 10013

Para comer:

Minetta Tavern : esse estabelecimento já existe há algum tempo, mas recentemente, o super star restauranteur Keyth McNally decidiu revolucionar o restaurante transformando-o num dos lugares mais exclusivos e deliciosos de Manhattan. Na minha opinião, eles oferecem o melhor hamburger nos Estados Unidos. Todo feito com cote du boef e filet mignon a carne desmancha na boca. Eles sugerem que o prato seja apreciado sem quejo Mas vai por mim peça com queijo; um cheddar para lá de especial!

113 MacDougal St., New York, NY 10012 (Betw. Bleecker & W. 3rd Street)

The Crown: apesar de eu morar (e passar boa parte do meu tempo) em Downtown Manhattan, de vez em quando é divertido passar por uma “UpTown Experience”. Durante algum tempo, os restaurantes dessa area atraíam uma clientela mais velha e menos divertida. Esse restaurante prova que há um novo movimento levando os antenados até a Rua 81! A decoração, da premiadíssima Meg Sharpe, é um espetáculo e a comida, de John Delucie (o mesmo chef do Waverly Inn e do The Lion), não decepciona. Um passeio depois do jantar (de mãos dadas, se possível!) pela vizinhança vale a pena!

24 E 81st St (between Madison and 5th) New York, NY 10028 | 646-559-4880

Para beber:

Brandy Library: um local no mínimo charmoso, em Tribeca, especializado em bebidas escuras (Scotches, Boubons, Whiskeys, Conhaques, etc ). A decoração lembra mesmo uma bibliotéca e às segundas-feiras rola um jazz ao vivo imperdível. Faça reserva pra não correr o perigo de ficar do lado de fora no frio!

25 North Moore St # 1 New York, NY 10013 | (212) 226-5545

Anfora Wine Bar : dos mesmos donos do delicioso restaurante de massas Dell’Anima. Aqui eles focam em vinhos italianos, mas oferecem uma variedade honesta e um staff competente e informado. Sente numa das mesas, peça algo para beliscar. Sinta-se à vontade para pedir sugestões aos garçons Dificilmente você vai se decepcionar com o vinho que escolheu.

34 8th Ave # A New York, NY 10014-1859 | (212) 518-2722

Shows:

Sleep No More : a companhia de teatro britânica PunchDrunk trouxe sua mais nova empreitada para Manhattan essa Primavera. O sucesso foi tamanho que eles decidiram estender a temporada indefinidamente. O espetáculo é uma experiência interativa inspirada nas obras de Shakespeare, Hitchcok, Kubrick e outros icones. Compre suas entradas com antecedência já que a procura está cada vez mais intensa.