Zoe ganha festão do 8º ‘mêsversário’ repleto de balões

Zoe, filha de Sabrina Sato com o ator Duda Nagle, completou 8 meses nesta terça (30). Para comemorar a data, a apresentadora fez uma festa para a bebê.

Em sua conta no Instagram, Sabrina compartilhou o momento e Zoe encantou nos cliques. A festa tinha balões de várias formas, todos na cor rosa, prata e branco.

Zoe apareceu sorridente com um turbante rosa e vestidinho estrelado, combinando com a decoração “Esse sorriso banguela (já tem 2 dentes) é a minha felicidade. Viva os 8 meses do maior amor da vida”, comentou Sabrina.

