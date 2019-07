Maiara e Fernando terminam namoro e deixam de se seguir no Instagram

Fernando Zor e Maiara terminaram o namoro. Os fãs passaram a desconfiar do término quando os cantores sertanejos deixaram de se seguir no Instagram, horas depois a notícia foi confirmada por Fernando ao influenciador Hugo Gloss.

+ Veja o que está bombando nas redes sociais

Segundo o sertanejo, que faz dupla com Sorocaba, a relação teria terminado sem conflitos. Nesta segunda-feira (29), a irmã de Maraísa chegou a deletar todas as fotos com o ex de seu perfil na rede social. Ele, no entanto, não eliminou as fotografias ao lado de Maiara de seu perfil.

Na própria segunda-feira, inclusive, ele publicou um vídeo de uma nova composição sua, feita especialmente para Maiara, segundo informações da própria assessoria do cantor. “Quando parece que o mundo tá de cabeça pra baixo, vem alguém com a melhor novidade e devolve a gravidade. Quando parece que é tarde pra viver o que viveu cedo, vem alguém que já falou sobre medo, e ele era bobo mesmo“, cantou o sertanejo, fazendo referência ao maior sucesso de Maiara, “Medo Bobo”.

Fernando Zor e Maiara

O relacionamento entre os artistas começou no início deste ano, quando eles viajaram juntos nas férias. Mas foi apenas em março que o relacionamento entre os dois veio a público, quando ela assumiu o romance durante uma transmissão ao vivo, e o músico entrou para assisti-la.

No início de maio, Fernando surpreendeu a amada com um pedido de namoro com direito a uma cama de rosas e até vídeo publicado nas redes sociais. “Você quer namorar comigo, Maiara?“, pediu Fernando na legenda no vídeo em seu perfil no Instagram. “Sim! Sim! Sim! Mil vezes sim! Meu namorado lindo… Você é o homem que pedi pra Deus… E obrigada por construir os melhores momentos da minha vida! Te amo!“, escreveu a cantora nos comentários da rede social.

O namoro entre os dois rendeu até um perfil de casal no Instagram, o @mafe, em que eram publicados cliques e momentos do casal.

Durante uma participação no programa “Encontro” em maio, o casal virou assunto nas redes sociais após Fernando falar sobre o ciúme da namorada. “Tem também a mania de ficar brava comigo. É ciumenta, de correr atrás de mim. Esses dias tive que me esconder no banheiro”, contou ele.

Leia mais: A primeira foto do filho de Gagliasso e Gio Ewbank

+ Najila será investigada por falsa comunicação de crime, diz Polícia

Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA