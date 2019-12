Feng Shui: como ter prosperidade e sucesso em 2020

Se você encerra o dia de trabalho com desanimada ou com a sensação de que o dia não foi produtivo, provavelmente a decoração do seu ambiente de trabalho pode ser uma das responsáveis. Mas, segundo os especialistas do Astrocentro, nem tudo está perdido.

Se você utilizar o Feng Shui na sua mesa de trabalho, é possível se sentir mais produtiva e organizada, já que o ambiente ficará mais fluído e coerente energeticamente. Essa técnica milenar utiliza o poder da natureza e dos elementos para harmonizar os espaços e contribuir para o equilíbrio das vibrações no ambiente.

Então, que tal trazer esse conceito para o espaço onde você passa tantas horas do seu dia? Vale lembrar que o Feng Shui promove a fluidez da energia por meio da localização dos móveis, dos espaços e, até mesmo, do imóvel. Isso mesmo: tem pessoas que consultam um especialista na arte do Feng Shui antes mesmo de desenhar a planta de uma casa como uma forma de transformá-la em um ímã energético.

Ao adotar essa técnica, você verá resultados diretos no seu trabalho e no seu relacionamento não apenas profissional, mas também pessoal. Para desenvolver a técnica na sua mesa de trabalho, utilize a ferramenta Baguá para saber a posição exata de cada item e sua significação. Confira abaixo as disposições e os seus significados.

Centro inferior: Carreira

Nessa parte central, é representado a sua vida profissional e, para ter bons frutos na sua carreira, recomenda-se deixar essa área livre ou com alguma citação motivadora. Colocar o computador nessa área também é uma excelente maneira de ativar o fluxo de energia para o seu trabalho.

Canto inferior esquerdo: Sabedoria

Esse local é onde vibra o seu conhecimento e a sua espiritualidade, por isso, deixe seus livros, materiais de trabalho e projetos futuros no canto inferior esquerdo da sua mesa. O Feng Shui também recomenda colocar um cristal multifacetado para contribuir com a sua evolução intelectual e espiritual.

Canto esquerdo central: Família

Para equilibrar a energia familiar, posicione uma foto de pessoas queridas em um porta-retrato de madeira no canto esquerdo central. Além disso, esse canto é ótimo para deixar plantas e flores.

Canto superior esquerdo: Prosperidade

O canto superior esquerdo da mesa é dedicado à riqueza, progresso e prosperidade. Assim sendo, coloque a tela do seu computador neste local para liberar prosperidade e fortunas profissionais. Um vaso de plantas em um cachepot dourado ou um cofrinho também são objetos indicados para atrair dinheiro para sua vida.

Dica valiosa: não deixe a lixeira no canto superior esquerdo, pois a prosperidade não deve ficar ao lado do local onde você deposita o que não presta mais para a sua vida.

Área central superior: Sucesso

Uma boa sugestão é colocar um objeto vermelho no centro superior da sua mesa, pois essa cor atrai sucesso. Além disso, indica como sendo uma posição favorável para expor o seu reconhecimento profissional. Ou seja, deixe seu cartão de visita e sua placa de identificação exposta nessa área.

Canto superior direito: Relacionamentos

Esta é a posição perfeita para exibir aquela foto linda com a pessoa amada ou aquele mimo que você ganhou dela. Para quem está com dificuldades para aflorar o amor, uma rosa vermelha pode ajudar a atrair muito romance para a sua vida.

Canto central direito: Criatividade

Para deixar a criatividade fluir livremente nos seus negócios, posicione imagens e citações inspiradores no canto central direito. Como esta área também simboliza o futuro do seu trabalho, você pode colocar as metas nesse local.

Canto direito inferior: Amigos e Clientes

Você não alcançará sozinha o sucesso, para isso, você contará com o apoio de amigos e clientes. Por isso, o melhor local para colocar a agenda de contatos e os relatórios de clientes é o canto direito inferior da sua mesa. Além disso, esse é o local que inspira viagens, então, deixe aí os planos das próximas férias.

Centro da mesa: Saúde

O centro é dedicado à sua saúde e ao seu bem-estar. Por isso, a dica de ouro aqui é manter esse espaço aberto ao fluxo intermitente de energia e vibrações. Dessa maneira, em hipótese alguma, não deixe o centro da sua mesa bagunçada e nem seus documentos desorganizados.

Não é apenas com o posicionamento de cada objeto que você deve se preocupar. Mas também, tenha atenção com a forma, o material e o cuidado com os objetos atraentes de energia negativa.

Orientações gerais Feng Shui

– Deixe os objetos cortantes e pontiagudos guardados dentro das gavetas, já que, uma vez em cima da mesa, eles podem cortar o fluxo contínuo de vibrações;

– Faça uma triagem semanal de papéis para reciclagem, evitando assim a desorganização que é inimiga número principal do Feng Shui;

– Escolhas mesas de madeira em tons suaves, pois elas aumentam o foco mental, atraindo energias positivas e não drenam o corpo físico;

– Prefira uma mesa no formato retangular, uma vez que, ela contribui para a concentração e incentiva a criatividade;

– Evite posicionar a sua mesa de frente para a parede, para a janela e para a porta, assim como de costas para a janela e para a porta. Isso porque essas posições limitam a sua visão e te deixam vulnerável.

