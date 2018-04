Família Lima: da polêmica com assédio à final do Big Brother

Ana Clara e Ayrton, da família Lima, participantes do BBB18, tiveram uma reviravolta durante o programa da TV Globo. No início, parte do público se incomodou com a proximidade dos dois e comentários sobre assédio sexual apareceram nas redes sociais. Nesta terça (17), no entanto, os dois foram salvos pelo público no último paredão desta edição, com 38% dos votos contra a mineira Paula, e estão na final, que vai premiar o primeiro lugar com R$ 1,5 milhão. O resultado será conhecido na quinta (19).

O sírio Kaysar e a primeira participante do Acre, Gleici,são os outros dois finalistas.

A POLÊMICA

Em sua décima oitava edição, o Big Brother Brasil. escalou quatro membros de uma família para entrar na “casa mais vigiada do Brasil” –pai, mãe, filha e sobrinho. Houve uma votação e o público escolheu dois integrantes para serem eliminados. Ainda com os quatro membros da família na casa, o comportamento do pai, Ayrton Lima, gerou desconforto em quem assistiu ao programa, que teve início em janeiro.

Em alguns momentos, ele demonstrou uma intimidade excessiva com a filha, Ana Clara Lima, que foi interpretada pelos espectadores como assédio sexual. O primeiro susto veio na primeira festa, quando Ayrton trocou um selinho prolongado com a filha enquanto segurava uma latinha de cerveja em uma das mãos.

SÓ EU TO ACHANDO MUITO ESTRANHO O COMPORTAMENTO DO PAI DA "FAMÍLIA" BBB18?

.

É NÍTIDO O DESCONFORTO DA FILHA DEPOIS DESSE BEIJO DO PAI!

.#BBB18 #RedeBBB #ForaFamiliaLima pic.twitter.com/fTbtCRHH2T — AGORA NO BBB (@agoranobbb18) January 23, 2018

Em outro momento, o pai e o sobrinho Jorge Lima seguravam Ana Clara na piscina –com a mãe Eva Lima ao lado – e, após beijar a barriga da filha, Ayrton colocou a mão direita sobre a genitália da menina. Depois, Ana e o pai ficaram enroscados na piscina enquanto interagiam com o resto da família. Tudo isso em menos de 24 horas de programa.

Gente olha isso! Mds, ele beija a barriga dela e depois passa a mão na PPK, DA FILHA!! EU TÔ MUITO HORRORIZADO #BBB18 pic.twitter.com/b8RL6BLOx9 — Realitys (@TimeRealitys) January 23, 2018

Em outras duas situações, Ayrton ainda se deitou sobre a filha e fez movimentos de quadril sobre ela. Sobrinho e esposa estavam na mesma cama que eles da primeira vez que isso aconteceu, na segunda, apenas Jorge estava presente.

Em uma outra situação, o pai, Ayrton, abriu a toalha da filha, Ana Clara, após o banho, para chegar se ela havia colocado calcinha.

O comportamento de Ayrton foi criticado com força nas redes sociais e até a hashtag #ForaFamíliaLima foi criada.

FAMÍLIA NEGA

A família foi chamada pela produção no segundo andar da casa, para esclarecer as acusações sofridas principalmente na internet. As câmeras haviam sido cortadas e a conversa não foi transmitida.

Após voltarem da conversa com a produção, os integrantes conversaram descontraidamente sobre o assunto, de acordo com o UOL. “Pra ele (direção do programa) ter chamado realmente, esse negócio do beijo deve ter dado alguma coisa…Eu só vou ficar preocupado se as pessoas inventarem coisas sobre mim”, afirmou Ayrton.

Ana Clara também se posicionou sobre o ocorrido. “Eu tenho várias amigas que têm esse costume, mas tem gente que não sabe, não conhece. Não quer dizer que as pessoas estão criando frenesi enorme sobre isso.”

Questionados pelo apresentador Tiago Leifert se era excesso de intimidade, eles responderam que são “costumes familiares”.

Leia mais: