Evento em São Paulo apresenta tendências para festas de casamento

Quem está planejando a festa de casamento não deve perder a Expo Noivas & Festas 2013

Foto: Getty Images

Organizar um casamento não é uma tarefa fácil. Afinal, os noivos precisam escolher todos os detalhes: cardápio, decoração, convites, fotografia… Para ajudá-los nos preparativos, a feira Expo Noivas & Festas, que acontece em São Paulo entre os dias 10 e 13 de outubro, apresenta as principais tendências de serviços e produtos no mercado de cerimônias. No total, são mais de 230 empresas expositoras.

Entre as novidades que serão apresentadas estão o buquê de origami, convite luminária, minibolos lembrancinhas e docinhos finos feitos com renda de açúcar.

Serviço:

Local: Expo Center Norte (Pavilhão Amarelo)

Endereço: R. José Bernardo Pinto 333 – Vila Guilherme – São Paulo

Data: 10 a 13 de outubro

Horário: Das 14 às 22h

Ingresso: Individual (R$ 20), Maiores de 60 anos (R$ 10) e crianças até 10 anos (grátis)

Mais informações pelo site www.exponoivas.com.br