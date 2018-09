EleNão, contra Bolsonaro, faz ato em 30 cidades neste sábado

A campanha #EleNão, movimento de https://claudia.abril.com.br/sua-vida/madonna-adere-a-movimento-contra-bolsonaro/mulheres contra a candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência, organiza atos públicos neste sábado (29) em pelo menos 30 cidades do país.

Em São Paulo, a manifestação está marcada para as 15h, no largo da Batata, em Pinheiros. No Rio, será na Cinelândia, às 15h e, em Belo Horizonte, na praça Sete de Setembro, às 12h. Também há marchas sendo organizadas em pelo menos 18 cidades no exterior, como Berlim, Londres, Paris e Buenos Aires.

Em resposta, adeptos de Bolsonaro também divulgam, nas redes sociais, manifestação pró-candidato neste domingo (30). No Youtube, um vídeo divulgado informa que o ato será em frente ao Masp, às 14h. O candidato do PSL à Presidência continua internado em São Paulo após sofrer um atentado.

