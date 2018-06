Dublê substitui Bruna Marquezine em ‘Deus Salve o Rei’

Para dispensar Bruna Marquezine, 22 anos, por uns dias, a equipe da novela ‘Deus Salve o Rei’ (TV Globo) recorreu a uma dublê, que gravou cenas em que a personagem da atriz é requisitada.

A atriz Lai Nascimento, 23 anos, foi a convocada para fazer as cenas no lugar de Bruna. Ex-ginasta, ela já substituiu na Globo Andreia Horta, Nathalia Dill, Ingrid Guimarães e Isabelle Drummond. Em ‘Deus Salve O Rei’, costuma trabalhar mais no lugar de Marina Ruy Barbosa, mas conta que se sentiu à vontade sendo Marquezine por um dia. “Como Marina é ruiva, uso peruca. Para dublar Bruna, pude usar o meu cabelo mesmo, que é bem parecido com o de Catarina. A maquiagem acaba não sendo feita em dublês, já que o rosto não aparece. Mesmo assim, procuro fazer como a atriz usa em cena. Bruna não usa tanto, então peguei leve”, conta Lai, em entrevista ao UOL.

Bruna viajou à Rússia para acompanhar o último jogo do Brasil na Copa do Mundo (nesta sexta, 22) e, claro, ficar pertinho do namorado, o jogador Neymar Jr. Ela é esperada de volta aos estúdios nesta segunda-feira (25).