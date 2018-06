Diretor libera Bruna Marquezine para ir à Copa na Rússia com uma condição

O diretor-geral da novela Deus Salve o Rei, Fabrício Mamberti, está disposto a contribuir para que a atriz Bruna Marquezine, 22 anos, intérprete da vilã Catarina na trama, acompanhe o namorado Neymar Jr. nos jogos pela seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo FIFA 2018, na Rússia. A condição é padrão: ela terá que adiantar gravações de cenas. No entanto, isso não depende apenas dela.

“Quando o roteiro chegar, a gente vai ver se dá para concentrar as gravações de seis capítulos em dois dias, para ela poder viajar durante uma semana. Mas o roteiro tem de ajudar. Se ela tiver todas as cenas no castelo, é possível gravar tudo na segunda e na terça, para ela viajar na quarta. Mas se ela tiver cenas a cavalo, não vai dar, porque terei de montar outro cenário”, disse Fabrício em entrevista ao Notícias da TV.

Ele também negou a informação dada pelo colunista Flávio Ricco, do UOL, de que ela teria causado problemas para conseguir viajar. “Ela sabe que o roteiro tem de ajudar. Em nenhum momento a Bruna fez chantagem para ir à Copa”, afirmou. “A gente fará o possível para ela ter essa folga. Ela merece, trabalhou demais. É uma guerreira”, prometeu Fabrício.