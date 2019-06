Dollify, app do momento, te transforma em bonequinho virtual

Vira e mexe novos aplicativos para celulares surgem e vibram febre entre os internautas. A moda da vez é o Dollify, um app que cria caricaturas com o seu rosto, com tom da pele, dos olhos, da sobrancelha e do cabelo personalizados, formando um “avatar” bem fofo que pode ser compartilhado em outras redes sociais.

Para usar, é bem simples. Primeiro, instale o Dollify em seu celular. Depois de abrir o aplicativo, toque em “New” (Novo) para criar um novo desenho. Então, escolha a cor da pele e, depois, a cor dos olhos e o formato dos cílios.

Em seguida, você também pode alterar o formato da sobrancelha e mudar a cor dela. Na etapa seguinte, selecione o estilo do cabelo, a cor dos fios e a roupa que o avatar vai usar.

Você poderá escolher ainda o formato da boca e, se quiser, colocar sardinhas no rosto. Depois disso, aparecerão opções de acessórios, como óculos, brincos e colares. Por último, você ainda pode aplicar filtros do Instagram no avatar!

Ao final, o desenho pode ser compartilhado em redes sociais e no WhatsApp ou Messenger. Nas redes sociais, o app virou febre e muitos usuários estão compartilhando seus “bonequinhos”. Confira!

Muitas pessoas estão, inclusive, tentando fazer uma versão “Dollify” de artistas. Olha essa versão da “Phoebe”, de Friends, que fofa!

Eu tô muito apaixonadinha pela Phoebe dollify aa pic.twitter.com/Ul02jQlUkn — Lore (@srachanandler) June 26, 2019

E essa fã que tentou criar avatares dos integrantes de One Direction. Ficou parecido?

uma fã desocupada com dollify na moda não quer guerra com ngm pic.twitter.com/UUyG9530G7 — lissa (@wowIoveIy) June 26, 2019

O “Capitão América” também não ficou para trás!

como não tinha nada pra faze decidi criar um Dollify dos seis vingadores, o resultado foi esse: 1. Steve Rogers

(Meu Capitão ❤) pic.twitter.com/zyItrAp4Z5 — enѕenaмe, aн num ѕer тao corno мaιѕ (@wesleyalvs_) June 26, 2019

O Dollify é grátis para celulares Android e iPhone (iOS). Alguns itens são pagos, com custo de US$ 7 (cerca de R$ 26).

