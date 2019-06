Como colocar música nos Stories do Instagram

O Instagram e o Facebook estão lançando nesta terça-feira (25) uma das novidades mais aguardadas por seus usuários. Agora as redes sociais permitem também aos brasileiros colocarem música em seus Stories.

O lançamento inclui os famosos adesivos de música no Stories de ambas plataformas — o recurso já era possível para outros países — e também ferramentas criativas como Letras no Stories do Instagram, além do Lip Sync Live e a possibilidade de adicionar músicas no perfil do Facebook.

Como usar músicas nos Stories

Para usar a novidade, basta abrir a câmera no Instagram ou Facebook, ou mesmo selecionar uma foto ou vídeo da sua galeria, tocar no ícone de adesivos e adicionar o adesivo de música.

Após escolher a canção, será possível selecionar qual trecho dela você gostaria de destacar no seu story e adicionar o nome do artista e da faixa. Se a música tiver Letras disponíveis no Instagram, elas aparecerão automaticamente na tela.

Toque nos ícones para mudar a animação e estilo do texto, mova as letras livremente na tela, gire e redimensione como você faria com um adesivo qualquer.

Como usar música nos Stories do Instagram

Para trazer a novidade, além das licenças de gravadoras internacionais já disponíveis, foram feitas parcerias com gravadoras, distribuidoras, editoras e sociedades que representam compositores locais. Segundo Álvaro de Torres, líder de Desenvolvimento de Negócios e Parcerias com Editoras Musicais na América Latina, isso garante que as músicas que as pessoas mais gostam no Brasil pudessem ser adicionadas às suas publicações.

Como usar o ‘Lip Sync Live’ no Facebook

O Lip Sync Live permite que você faça dublagens ao vivo pelo Facebook. Para começar uma dublagem, basta selecionar a opção “Lip Sync Live” ao iniciar uma transmissão ao vivo no Facebook.

Após escolher uma música, você poderá adicionar uma descrição e personalizar o vídeo com filtros ou um plano de fundo. Durante as transmissões, seus amigos verão o nome do artista e música destacados no vídeo, e poderão tocar para seguir o cantor ou banda no Facebook.

Facebook Lip Sync Live

Músicas no perfil do Facebook

Tem uma música que não sai da sua cabeça ou aquela canção preferida que todos os seus amigos deveriam conhecer? A partir de agora, você também vai poder adicionar faixas a uma nova seção dedicada a músicas no seu Perfil do Facebook. Além disso, será possível fixar uma música no topo do seu perfil para que seus amigos aprendam mais sobre você. As músicas fixadas ao seu perfil mostrarão o artista e a faixa.

Seus amigos vão poder escutar um pequeno trecho da canção diretamente pelo seu perfil ou ouvir a música completa por meio de plataformas de streaming. Eles poderão ainda adicionar a mesma música em seus perfis ou clicar para visitar a Página do artista para as últimas novidades.

As atualizações já estão disponíveis para os brasileiros nos sistemas operacionais Android e iOS.

