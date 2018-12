Na época mais festiva do ano, as prateleiras se enchem de coleções exclusivas. Então se você está a procura de presentes especiais para esta época do ano, o momento de ir comprar é agora.

Confira a seleção de produtos para presentear ou se esbaldar:

1. Sì Passione (50 ml), Giorgio Armani, R$ 429*

2. Kit Little Fetishes Mini Orgasm, Nars, R$ 149 (inclui batom e blush em miniatura)*

3. Batom Hidratante Plenty of Pout, Crazy Lush, M.A.C, R$ 99*

4. Batons Lápis Color Matte, cores Cereja Top e Vermelho Desfile, Eudora, R$ 15 cada um*

5. Eau de Parfum CH Insignia (100 ml), Carolina Herrera, R$ 499*

6. Kit Mãos & Lábios, The Body Shop, R$ 39*

7. N°5 L’Eau Red Edition, Chanel, R$ 1 040*

8. L’Absolu Rouge Gloss, Lancôme, R$ 145*

1. Óleo Nutritivo (corpo, rosto e cabelo), Huile Prodigieuse Plumetis, Edição Limitada, Nuxe, R$ 139*

2. Iluminadores Synchro Skin, Shiseido, R$ 229 cada um*

3. Óleo Hidratante de Banho Amêndoa, Edição Limitada, Castelbajac, L’Occitane en Provence, R$ 165*

4. Kit Presente Lily Natal, O Boticário, R$ 342 (inclui, além da Eau de Parfum com 75 ml e do Creme Acetinado Hidratante Desodorante Corporal, a Eau de Parfum Roll-on com 10 ml)*

5. La Femme L’Eau (100 ml), Prada, R$ 589*

6. Batom Phyto Lip Delight, #Cool, Sisley, R$ 295*

7. Kit com 5 Pincéis de Maquiagem, Produtinhos da Beauty, The Beauty Box, R$ 179,90*

1. Kit Bolas Decoradas Real, R$ 58 (inclui quatro bolas com um sabonete dentro de cada uma), e Kit Bola Natal, R$ 36 (uma bola grande com três sabonetes da linha Terrapeutics), ambos Granado*

2. English Oak & Redcurrant Cologne e English Oak & Hazelnut, Jo Malone, R$ 330 cada uma (30 ml)*

3. Kit Presente Capim- -Limão, L’Occitane au Brésil, R$ 204 (inclui, além da Loção Hidratante Desodorante Corporal, Sabonete Líquido, Creme de Mãos e Água de Colônia Desodorante de 100 ml)*

4. Lady Emblem L’Eau (75 ml), Montblanc, R$ 545*

5. Poção Encantada da Sorte, The Body Shop, R$ 19,90*

6. Kit Bamboo, Beauty 360, R$ 48 (inclui três pincéis dois em um)*

7. Esmaltes Hipoalergênicos, cores Vertudo e Verdezulex, Quem Disse, Berenice?, R$ 13,90 cada um*

1. Eau de Parfum Dolce Garden (30 ml), Dolce&Gabbana, R$ 429*

2. Esmalte Lima, coleção Mini Colors, Mavala, R$ 37*

3. Alien Flora Futura (60 ml), Mugler, R$ 369*

4. Paleta de Blush, Estrela Beauty, R$ 60*

5. Loção Antifadiga Pearly Glow L’Intemporel, Givenchy, R$ 329*

6. Lembrancinha Roller Lash, Benefit, R$ 69*

7. Kit Presente Luna Feminino, Natura, R$ 129,90 (inclui, além do Desodorante Colônia de 75 ml, Desodorante Colônia Exclusivo de 25 ml e Desodorante Hidratante Corporal Exlcusivo de 125 ml)*

8. Presente Modern Charm, Mary Kay, R$ 129 (inclui, além do Deo Parfum de 50 ml, um nécessaire)*

Leia também: Sobremesas irresistíveis para o Natal