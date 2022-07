Dia do Orgasmo: 82% dos casais brasileiros não falam sobre o prazer

O dia 31 de julho foi escolhido para celebrar o orgasmo, um dos maiores momentos de prazer que o ser humano pode experimentar. A comemoração começou em 1999, quando redes de sexyshops da Inglaterra queriam aquecer as vendas dos produtos e instigar o debate sem tabus sobre o ápice do prazer. Mas, apesar de todos os benefícios para a saúde – como liberação dos hormônios de bem-estar – muita gente ainda foge do assunto.

Uma pesquisa realizada pelo aplicativo de relacionamentos Inner Circle aponta que 82% dos brasileiros nunca discutiram o assunto com o parceiro.

A conversa não está entre os tópicos no relacionamento, mesmo quando o outro não consegue fazê-los chegar lá. Eles acreditam que isso não é um problema e, portanto, escolhem não falar sobre o assunto.

“Ter um diálogo aberto com o seu parceiro sobre o assunto é um dos pilares fundamentais para desenvolver um relacionamento de segurança afetiva para os dois. Criar esse ambiente acaba tendo impactos positivos na relação sexual do casal, gerando mais satisfação e cumplicidade, já que os dois terão mais prazer e sentirão mais à vontade para experimentar coisas novas. Ter a consciência de estar em uma relação segura é um fator importante para garantir a satisfação de ambos na hora H”, afirma Crystal Cansdale, especialista em relacionamentos do aplicativo.

O diálogo é a chave para gerar intimidade e cumplicidade na relação e, consequentemente, traz benefícios na hora “H”. Ter um espaço de confiança com o seu parceiro faz com que os dois se sintam mais à vontade para deixar claro os desejos e inseguranças e trabalhar em cima desses pontos, facilitando os orgasmos.

O levantamento indica ainda que 9 em cada 10 brasileiros preferem ter um orgasmo com um parceiro do que sozinhos. O Dia do Orgasmo é a oportunidade perfeita para saber entender seu próprio corpo e como ele chegaria ao orgasmo. O medo e a vergonha de falar sobre o assunto são os principais fatores que acabam levando as pessoas a se fecharem e não conversarem sobre sexo, e isso impede que uma conexão verdadeira e genuína se forme.

A pesquisa do Inner Circle mostra também que 89% dos brasileiros já chegaram ao orgasmo logo na primeira vez com um novo parceiro. Então, tanto em relações duradouras, quanto em novas experiências, é possível chegar ao auge do prazer.