Cozinha modulada: 4 vantagens

Cozinha Cheddar, com acabamento laqueado nas laterais e portas de madeira maciça, da Meu Móvel de Madeira

Foto: Divulgação

Os modelos modulares são a melhor opção para quem busca eficiência e beleza a preços camaradas. Conheça mais de suas vantagens:

1. Cabe no espaço disponível

Antes de ir à loja, faça um rascunho da planta da cozinha, incluindo as medidas de fogão, geladeira e micro-ondas.

Dica esperta: Pergunte há quanto tempo o mostruário da loja está exposto e cheque o estado do móvel.

2. Atende às necessidades

Avalie o espaço necessário para louças, panelas e mantimentos – isso muda muito de uma família para outra. Se você mora sozinha e detesta cozinhar, precisará de um armário menor para mantimentos.

Dica esperta: Escolha os módulos segundo seus hábitos. Assim, ficará mais fácil decidir a quantidade e o tamanho de nichos e prateleiras.

3. Chega em casa rapidinho

Marceneiros demoram meses para entregar os móveis – isso quando não atrasam o combinado… No caso da cozinha modulada, como as peças já saem prontas da fábrica, o prazo de entrega das lojas é bem mais curto.

Dica esperta: Ao receber os móveis, observe se eles não têm riscos ou danos e se todos os trilhos, gavetas, dobradiças e corrediças funcionam perfeitamente – vale checar um por um!

4. Podem ser parceladas

Por serem vendidas em grandes lojas, a maioria das cozinhas moduladas costuma ter o pagamento parcelado, o que facilita bastante a vida da consumidora.