Cortina ou persiana: afinal, qual escolher?

Cristais Svarovski pontuam o bordado com linha rosa choque no detalhe da cortina.Para que o requinte não ficasse exagerado, o restante da decoração feita por Mari Ani Oglouyan é leve

Foto: Divulgação



A arquiteta Marina Barotti esclarece várias dúvidas pra você arrasar na escolha e deixar seu lar ainda mais chique. Confira:

Como acertar no tamanho da cortina?

“Cortinas e persianas são essenciais para janelas sem venezianas ou para ambientes onde bate muito sol. Elas ainda ajudam na conservação dos móveis, eletrônicos e pisos de madeira, que sofrem danos com a luz solar”, diz a arquiteta. Ao escolher o tamanho da cortina ou da persiana, é importante colocar, no mínimo, mais 30 cm na largura e no comprimento. Também leve em consideração:

Na sala, se a janela for pequena, o melhor é a cortina de tecido que fique até a 1 cm do chão. Assim, você evita que a sala fique com cara de cozinha.

Se há uma bancada ou cama logo abaixo da janela, o ideal é que a cortina ou a persiana não toque o móvel.

Se o tamanho da janela mais a folga nas laterais for quase igual ao tamanho da parede, a cortina deve cobrir toda a superfície.

O modelo ideal para cada ambiente

Cortina e persiana não precisam combinar com o resto da decoração, mas devem ser discretas. Pra não errar, use sempre tons neutros. “Se as paredes são bege, opte por cortina branca”, exemplifica Marina.

Quarto do casal: cortina de tecido ou persiana romana (tem gomos que são recolhidos um a um, como a da foto). Esses modelos garantem um clima romântico para os donos da casa.

Quarto dos filhos: rolô branco ou persiana de madeira, modelos despojados que combinam com crianças.

Sala de estar e jantar: cortinas de tecido ou persiana vertical do tipo finesse (imita a ondulação de cortina de tecido). São clássicas e trazem elegância aos ambientes.

Cozinha: persiana horizontal metálica fina ou rolô branca. Combina com os eletrodomésticos e proporciona aparência moderna ao ambiente. Esses modelos também controlam a luz em diferentes intensidades. O tipo metálico é mais fácil de limpar.