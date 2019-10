Corpo feminino é inspiração para a artista plástica Rose Klabin

O corpo feminino desperta a atenção e a criatividade de artistas há milênios. Essa curiosidade rende até hoje obras instigantes e repletas de significado, como 3064 Peles (abaixo), de Rose Klabin.

3064 peles, 2019, Rose Klabin. Fotografia, impressão digital em papel 100% fluff de celulose

O retrato mostra a experiência da conexão corporal e espiritual com o Universo, descrita pela carioca como ritualística. Integra a mostra Memórias da Resistência, no Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam), em Recife, a partir do dia 17.