A história da comemoração do dia das mães tem origem em maio de 1905, no Estado de Virgínia Ocidental, EUA. A jovem Anna Jarvis foi a responsável por instituir o segundo domingo de maio como a data da comemoração. Com a morte de sua mãe, Ann Marie Reeves Jarvis, em 1905, Anna decidiu organizar um dia para homenageá-la mãe e valorizar o papel da figura materna na família.

Anna era ligada à Igreja Metodista e, em 10 de maio de 1908, reuniu outras mulheres e celebrar um culto em homenagem às mães. O tema chamou a atenção dos governantes do estado e a primeira celebração oficial aconteceu em 26 de abril de 1910, quando o governador de Virgínia Ocidental, William E. Glasscock, incorporou a data ao calendário comemorativo do estado.

Leia também: Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha fazem primeira viagem juntos

Com a repercussão, outros estados norte-americanos aderiram à comemoração. Em 1914, o Governo oficializou a comemoração da data em todo o país e Anna Javis ficou conhecida internacionalmente como patrona do dia das mães.

Já no Brasil, o primeiro dia das mães foi promovido pela Associação Cristã de Moços de Porto Alegre, no dia 12 de maio de 1918. Em 1932, Getúlio Vargas, então presidente, oficializou a celebração.

Leia também: Seguindo os passos da tia, Lady Di, Princesa Beatrice vai ao MET Gala