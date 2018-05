Seguindo os passos da tia, Lady Di, Princesa Beatrice vai ao MET Gala

O MET Gala 2018 aconteceu na noite desta segunda-feira (7), em Nova York, e contou com a presença de inúmeras celebridades. Porém, uma delas se destacou pelo seu título de nobreza, a Princesa Beatrice, 29 anos.

Fotografada com um elegante vestido roxo de mangas cumpridas em conjunto com um adereço brilhante que se assemelhava a uma gargantilha, Beatrice – prima dos príncipes Harry, 33 anos, e William, 35 anos, e filha mais velha do príncipe André, Duque de Iorque –, compareceu ao evento no Metropolitan Museum of Art que tinha como tema central “Corpos Celestes: Moda e Imaginação Católica”.

Esta é a segunda vez que um membro da família real britânica comparece ao MET. A primeira tinha sido a Princesa Diana, em 1995. Naquele ano, o tema era “Alta Costura” ela usou um vestido longo azul escuro que acentuava todas as suas curvas.

As duas integrantes da família real chamaram a atenção por seus acessórios. Em 1995, Lady Di estava com uma gargantilha de pérola e safira e Beatrice usou no MET 2018 uma tiara de ouro.

