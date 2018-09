Como será a coroação de Kate Middleton

O príncipe William é o segundo na linha de sucessão ao trono inglês. Quando assumir, terá uma coroação luxuosa _assim como deve ser a do seu pai, Charles. Mas a mesma regra não se aplicará à sua mulher, Kate Middleton, Duquesa de Cambridge.

Assim que William subir ao trono, Kate subirá com ele e ocupará o posto de rainha consorte (cônjuge do monarca). Mesmo que o título chame a atenção, a coroação dela será muito mais discreta que de seu marido. E isso acontece basicamente porque a tradição manda.

De acordo com o site oficial da família real, “a menos que decidido de outra forma, uma rainha consorte é coroada com o rei, em uma cerimônia semelhante, mas mais simples”.

Isso não significa que William não possa escolher por honrar Kate com uma enorme cerimônia própria, mas muitas pessoas imaginam que isso não vá acontecer. Grande parte dessa dúvida parte do fato de a Duquesa ser conhecida por ser uma pessoa muito pé no chão, discreta, que gosta de poucos holofotes.

