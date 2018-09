Sobrinha de Lady Di causa polêmica ao usar colar com símbolos de maconha

Um detalhe em um acessório usado por Lady Kitty Spencer, sobrinha de Diana Spencer, causou certa polêmica nas redes sociais.

É que a modelo apareceu em uma sessão de fotos para uma publicação italiana usando um colar com estampas de folhas de maconha. A peça, batizada de Happy Leaves, é assinada pela grife Bvlgari, da qual Kitty é embaixadora.

Ao publicar uma imagem em seu Instagram em que se diz muito contente por participar do editorial de uma famosa revista feminina da Itália, internautas que a acompanham na rede social questionaram e trouxeram comentários a respeito do colar da modelo. “E este colar aí?, perguntou um fã. “Amei as folhinhas”, elogiou outro internauta. “Quem dá a mínima para o colar?”, disse outro seguidor.

Kitty é filha do conde Charles Spencer, irmão de Lady Di – logo, prima de William e Harry.

