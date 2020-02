Como se comportar em um cruzeiro

Atitudes simples podem tornar a viagem ainda mais proveitosa

Foto: Divulgação

Você é marinheiro de primeira viagem? Ricardo Amaral, presidente da Abremar (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos), ensina como escolher o melhor cruzeiro. “É preciso saber que tipo de viagem você procura e o que espera dela. Depois, escolha uma agência de turismo séria e o destino. Tire todas as suas dúvidas sobre os itens incluídos no pacote, as promoções, os serviços disponíveis a bordo, a programação e os passeios em terra firme”, orienta.

Segundo Amaral, algumas pessoas acabam se frustrando ao final de uma viagem por causa da falta de informações. Por isso, pergunte tudo ao seu agente de viagens. Depois de escolher o pacote, é hora de fazer as malas. Confira o que Maximiliano Santinelli, supervisor comercial da Ibero Cruzeiros, sugere:

● Leve roupas leves e de banho para usar durante o dia e peças mais elegantes para os programas noturnos.

● Inclua um vestido chique para a Noite de Gala.

● Providencie um traje específico caso a programação inclua uma festa temática.

● Não é necessário levar roupas de cama e de banho.

● Confirme com o seu agente de viagens se o dólar é a moeda utilizada e faça a troca antes de embarcar. Se tiver um cartão de crédito internacional, leve-o.

● Ferro de passar roupa, alimentos perecíveis, animais, bebidas alcoólicas, armas e substâncias ilícitas são proibidos.



● Nos cruzeiros nacionais, a carteira de identidade é obrigatória. Carteiras de motorista e documentos profissionais nem sempre são aceitos. Nos cruzeiros internacionais, é exigido o passaporte válido. Alguns países também requerem o visto de entrada.



● Respeite os horários do navio, pois os embarques e desembarques costumam ser muito pontuais.