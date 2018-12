Um laço de Natal, seja para enfeitar a árvore, usar na porta ou até na decoração da mesa da ceia, é um clássico que nunca sai de moda. Há ideias mais fáceis e ainda assim bonitas, e outras um pouquinho mais trabalhosas, mas que valem a pena!

Laço de Natal fácil

Uma ideia muito simples para fazer um laço bonito é usar uma cartolina para ser o apoio:

Corte uma cartolina na largura que deseja que o seu laço tenha (15 cm é um bom tamanho). A altura deve corresponder ou ser um pouco maior a que você deseja para seu acessório.

Faça um corte de cerca de meio centímetro no centro da cartolina.

Passe a fita por trás da cartolina e depois traga ambas as extremidades para a frente, sem passar pela abertura.

Passe o amarrilho através do vão central e amarre bem a parte central do laço.

Retire da cartolina e finalize cortando as pontas

Laço de Natal duplo

Caso você deseje fazer um laço duplo, basta seguir os passos anteriores e dar uma volta a mais com a fita por trás da cartolina. A amarração pode ser um pouco mais difícil dado o maior volume para prender. Por isso, uma boa ideia é usar um barbante e depois escondê-lo com um acessório.

Laço de tecido

Separe dois pedaços de fita de gorgurão de 25 cm. Faça uma marca bem no meio delas para marcar o centro com uma dobra e passando a mão ou uma chama de isqueiro bem rapidamente. Depois, com a primeira fita, traga as extremidades ao centro e dê de 4 a 6 pontos usando agulha e linha. Não corte a linha. Em seguida, repita o processo com a outra fita e aproveite mesma agulha e linha para costurá-la. Assim, os dois laços ficarão unidos. Eles deverão ficar um em cima do outro. Puxe a linha para que o centro fique franzido e prenda-a. Finalize com a mesma fita ou uma fita de outro tom no centro.

Laço de Natal com várias dobras

Pegue uma fita longa e, a partir de uma extremidade, faça uma dobra de 10 cm. Em seguida, “volte” a dobra, formando uma nova dobra em cima da inicial. Repita até ter 4 dobras. Corte a fita e amarre no centro das dobras. Abra-as até que fiquem bem amplas, formando uma circunferência.

Laço bonito sem muito trabalho

Se você quer um laço bonito, mas sem precisar de muito esforço, o jeito é escolher fitas e adornos criativos. O vermelho é sempre uma boa pedida, assim como o verde e o branco, mas você pode apostar em outras cores, como um tom rose ou dourado.

Uma fita aramada vai ajudar a deixar seu laço firme e volumoso sem exigir muito empenho.

Opte por itens diferentes para complementá-lo, como pequenos frufrus coloridos ou pingentes.

