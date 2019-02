Spotify lança playlists para cada signo do zodíaco

Se você é daqueles que adoram saber as características e combinações perfeitas para seu signo, já deve ter parado para pensar quais músicas te definiriam. E foi exatamente isso que a plataforma de streaming Spotify criou: playlists inspiradas em cada signo do zodíaco.

As listas contam com 25 músicas escolhidas a dedo pela astróloga Chani Nicholas para refletir o momento astrológico de cada signo, ou seja, se seu signo está passando por um momento feliz e próspero, as músicas serão mais alegres e dançantes. Além disso, cada lista traz previsões do mês de cada signo.

Por enquanto, a função está disponível apenas em inglês. Mas é possível curtir as músicas, confira:

AQUÁRIO

PEIXES

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

