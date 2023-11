A Black Friday está chegando! Veja como se preparar e aproveitar a data

Está com o carrinho cheio e sem coragem de finalizar a compra? Com o início de novembro começa a contagem regressiva para a Black Friday, momento em que todos nos emocionamos em busca das melhores promoções nos nossos sites de varejo e e-commerces favoritos. Este ano, a data será no dia 24 de novembro, mas por ser uma das principais datas comerciais do ano, algumas lojas dão seus descontos por um período prolongado de tempo, além de oferecer as clássicas ofertas relâmpago.

Com tantas promoções na nossa frente e a sensação de que é uma oportunidade única, acabamos caindo em armadilhas financeiras durante a data – o bem conhecido ‘Black Fraude’.

Mas a verdade é que dá para aproveitar para comprar tudo o que você precisa quando existe um bom preparo. Evitar compras impulsivas, fraudes e promoções falsas não é impossível, e para descobrir as melhores dicas para a Black Friday, conversamos com Bruna dos Santos (@eibrunadossantos), educadora financeira, mentora financeira de mulheres e advogada.

“Milhares de brasileiros esperam um ano inteiro para poder aproveitar as reais promoções que, de fato, acontecem nesse período. Porém, o que acontece também é que quando as pessoas não se preparam para aproveitar essa época acabam comprometendo a própria saúde financeira”, reflete Bruna sobre a data.

Uma nova pesquisa do Google mostra que 67% dos brasileiros pretendem fazer compras para a data, e sete em cada dez consumidores pretendem gastar igual ou mais do que no ano anterior.

Além disso, um a cada quatro consumidores esperam gastar mais de R$ 1.000 com compras no Black Friday.

8 dicas para aproveitar a Black Friday

Faça sua wishlist

A mentora financeira conta que um dos primeiros erros que cometemos durante a Black Friday é o de agir por impulso ao ver promoções relâmpago ou descontos que parecem únicos e imperdíveis. Mas a verdade é que, em alguns casos, pode não ser a melhor oferta!

“O primeiro passo é trabalhar com uma lista de desejos com todos aqueles produtos que você realmente quer ou precisa. Além de registrar o preço durante o mês, porque você só consegue saber se uma promoção é boa ou não tendo consciência do preço anterior”, recomenda.

Por isso, é hora de montar a sua lista de itens essenciais, para evitar compras excessivas e os ‘descontos da metade do dobro’, nos quais as lojas aumentam os preços uma semana antes para voltar ao preço original anunciado como desconto.

A mentora de mulheres também recomenda um rastreio dos preços de um mesmo produto em sites diversos.

Não caia no impulso

“Eu gosto de dizer que a gente tem que se perguntar: ‘Eu quero ou eu estou sendo levada a querer?’. A gente é bombardeado o tempo inteiro com ofertas irrecusáveis, promoções incríveis e descontos fenomenais, e ao mesmo tempo nos dizem que precisamos de mais e mais. Devemos nos questionar se realmente queremos, se vale a pena o uso do nosso dinheiro”, aponta Bruna.

Por isso, tente sempre se ater à lista de desejos e, caso estiver considerando comprar algo além dela, reflita se você realmente irá usar o produto e se é um verdadeiro desejo que vale o tempo investido para garantir o dinheiro da compra.

Defina um orçamento

A advogada também aponta que, além da sua lista de desejos, é essencial estabelecer um orçamento – isto é, um limite para os seus gastos – para quanto pode comprar sem culpa e sem graves preocupações financeiras após a data!

“Com um orçamento definido e se você sabe que aquela compra faz sentido para você, está tudo bem, porque cabe no seu bolso e dá segurança na utilização do seu dinheiro”, esclarece.

“Você merece seu dinheiro e você pode utilizar, mas você também merece dormir tranquila sem estar sofrendo por causa dele. Dinheiro deve ser um viabilizador, não um limitador”, reflete a educadora financeira.

Avalie a segurança do site

Todos conhecemos os relatos de horror de pessoas que fizeram compras em sites suspeitos durante a Black Friday e tiveram informações roubadas, cartões clonados ou, simplesmente, nunca receberam a compra.

A possibilidade de levar golpes ou passar por fraudes existe, mas Bruna conta que é possível se prevenir! “Na data, vale fazer uma comparação dos preços em lojas distintas novamente, pois dá uma base para, pelo menos, desconfiar de ofertas surreais que não são nem competitivas no mercado”, avalia.

Ademais, é necessário conferir a segurança dos sites nos quais pretendemos realizar compras – e, consequentemente, colocar nossos dados. “Verifique as condições de troca e política de reembolsos, além de pesquisar várias vezes no Google e no Reclame Aqui, caso você esteja fazendo uma compra em um site que você desconhece”, recomenda Santos.

Entenda as melhores formas de pagamento

Durante a data, é importante entender quais são as melhores formas de pagamento para compra que estamos realizando, tanto para garantir os melhores preços quanto para a nossa segurança virtual.

“Caso você for usar um cartão de crédito, é interessante usar na modalidade virtual – que é quando você cria um cartão temporário dentro do aplicativo e depois apaga. Quando chegar a hora de pagar, fique atenta ao recebedor e olhe se os dados condizem com a empresa”, acrescenta.

E, claro, fique atenta às parcelas! Muitas vezes ,parcelamos muitas das nossas compras para postergar a dor do pagamento e, por consequência, acabamos em uma bola de neve. “Cada centavo importa, na medida em que o nosso dinheiro é fruto do nosso trabalho, e para o trabalho a gente entrega o nosso ativo mais precioso, que é o nosso tempo. Essa compra vale o tempo despendido para levantar aquele valor?”, conta Santos.

Evite se frustrar

Nem sempre a gente encontra aquela promoção tão desejada, às vezes não vale a pena comprar o produto, e isso acaba gerando uma frustração. Contudo, é importante se lembrar que, apesar de não ter podido realizá-la, você pode usar o dinheiro para outras oportunidades ou experiências. Além disso, as promoções sempre ocorrem, e a próxima chance ainda virá ao seu carrinho.

Dê um up nos descontos!

“Quer dar um up nos descontos? Utilize tanto cupom de desconto quanto cashback, e até mesmo os benefícios do seu cartão ou das plataformas de fidelidade”, recomenda Bruna como uma forma de economizar ainda mais durante a Black Friday!

Que tal adiantar o Natal?

Isso mesmo, você leu certo! A Black Friday é um ótimo momento para adiantar as suas compras natalinas e garantir os melhores preços antes da clássica inflação de fim de ano.

“Além de você comprar bons presentes por um preço menor ou comprar um presente melhor pelo mesmo preço, você se livra da correria de final de ano”, finaliza.

E agora que estamos preparadas, chegou a hora de pegar os cartões e caçar as melhores promoções.

