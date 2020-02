Como acabar com a ferrugem

Água oxigenada,ácido muriático e removedor de esmaltes são ótimos produtos para acabar com a ferrugem dos objetos da sua casa

Foto: Getty Images

Para acabar com a ferrugem em…

Torneiras

Use chumaço de algodão embebido em água oxigenada. Depois, esfregue com palha de aço e sabão e enxágue.

Superfícies de metal

Com luvas, use um pano umedecido em ácido muriático (à venda em lojas de produto de limpeza ou construção).

Roupas

Em peças de algodão, pingue removedor de esmalte de acordo com o tamanho da mancha. Deixe agir por 40 minutos e lave depois.

Frigideira

Coloque água com algumas cascas de batata. Deixe ferver em fogo baixo. Quando a fervura levantar, retire as cascas e pingue gotas de vinagre. Ferva de novo, esfregue papel-toalha com sal e lave.