Como a Lua Nova de 6 de março vai afetar cada signo

A Lua Nova é um dos fenômenos astrológicos mais poderosos. No dia 6 de março mais uma delas vai acontecer e a astróloga Susan Miller explica como ela pode afetar cada signo. Confira:

Peixes

20/2 a 20/3

Na Lua nova do dia 6, Netuno, seu regente, estará orbitando próximo ao Sol, expandindo a criatividade. Saturno, Plutão e Marte, três planetas muito poderosos, irão apoiar a Lua, indicando também alta produtividade.

Áries

21/3 a 20/4

Muitas influências poderão impactar sua vida depois da Lua nova do dia 6. Saturno e Plutão enviam boas energias ao Sol e à Lua, indicando aumento nos ganhos. Netuno afiará sua intuição. Urano, planeta das surpresas, mudará completamente o rumo dos planos.

Touro

21/4 a 20/5

A Lua nova em Peixes, no dia 6, iluminará sua casa dos relacionamentos. Você receberá convites para momentos de descontração, que ajudarão a aliviar a pressão no trabalho. O alinhamento de Saturno com essa Lua aumenta as chances de conhecer alguém diferente, amoroso e interessante. A princípio, a pessoa será muito diferente de você, virá de outro lugar, terá uma história que chamará sua atenção – mas nada disso é motivo para ter medo de se entregar.

Gêmeos

21/5 a 20/6

A partir do dia 6, quando acontece a Lua nova, projetos tirados do papel têm mais chance de sucesso. Com o Sol e Netuno na sua casa de honras e realizações, o astro beneficia ofertas de emprego e promoções. Escute sua intuição nesse período – ela será sua melhor amiga.

Câncer

21/6 a 21/7

Alinhada a Netuno, planeta do amor incondicional, a Lua Nova do dia 6 tem grandes poderes românticos, podendo trazer muito amor e carinho. Além disso, o fenômeno, junto de Mercúrio, promete iluminar sua nona casa, que rege viagens de longa duração, lugares e pessoas estrangeiras, relações internacionais, mídia e o sistema legal. Por isso, fique atenta à oportunidades nesses âmbitos.

Leão

22/7 a 22/8

A Lua nova, no dia 6, iluminará seu setor do casamento. É provável que sinta a união se solidificar ainda mais. Caso não esteja nesse clima amoroso, direcione essa energia de alianças para a vida profissional.

Virgem

23/8 a 22/9

Compromissos amorosos vão ficar mais sérios perto da Lua nova do dia 6. No escritório, você renderá mais se acompanhada. Evite assumir a liderança de maneira agressiva. Escute as pessoas, incentive-as e experimente outros pontos de vista.

Libra

23/9 a 22/10

A Lua nova do dia 6 recarregará as energias para um novo capítulo, mais saudável. Não deixe os exames de lado, pois isso potencializará seus resultados. O astro também influenciará a área do trabalho. Você pode conseguir outro emprego, do jeito que estava esperando. Se for autônoma, invista em publicidade no começo do mês. É a possibilidade de conquistar mais clientes fiéis.

Escorpião

23/10 a 21/11

A Lua Nova do dia 6 em Peixes estará em sua casa do amor verdadeiro. Deixe o escritório por um tempo e tente conhecer alguém novo. A Lua estará alinhada à Netuno, o planeta do amor incondicional, sugerindo que os dez dias seguintes podem ser cheios de energia quando o assunto são relacionamentos.

Sagitário

22/11 a 21/12

No dia 6, a Lua Nova, bastante rara, estará alinhada à Netuno, sugerindo que sua criatividade estará em alta. E, como o fenômeno acontecerá no setor do seu mapa que rege a família e o lar, você pode apostar na decoração.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Se você sentir que precisa de um tempo longe da correria, conte com a energia da Lua nova do dia 6. O astro vai incentivá-la a viajar, mesmo que seja só no fim de semana. Fugir da cidade e da rotina já permite que a mente dê uma relaxada. A escapada tem um grande potencial para o romance, pois Marte está em Touro, sua casa do amor, até dia 31.

Aquário

21/1 a 19/2

Este será um mês lucrativo, pois a Lua nova do dia 6 iluminará sua casa de renda. Você pode receber uma promoção ou um aumento. As autônomas fecharão mais contratos. Marte em seu setor do lar sugere a resolução de diversos assuntos relacionados à casa e à família.

