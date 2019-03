Como a Lua nova de 5 de abril vai afetar você

A Lua Nova é um fenômeno astrológico muito poderoso e representa o começo de mais um ciclo lunar. E essa primeira fase do satélite, que começa dia 5 de abril, promete influenciar a todos.

Confira as previsões de Susan Miller para cada signo:

Áries

21/3 a 20/4

No dia 5, a Lua nova no seu signo facilita a realização de sonhos. Foque no que você deseja. No trabalho, a pressão será grande. Respire fundo. Ache um meio de fazer sua voz ser ouvida sem se exaltar. Amigos podem lhe apresentar uma pessoa especial.

Touro

21/4 a 20/5

Na Lua nova do dia 5, você sentirá necessidade de tirar um tempo para pensar.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Muitas pessoas devem entrar em sua vida a partir do dia 5, na Lua nova. Você vai ficar confusa nesse período, dividida entre curtir o momento e tocar seus planos e suas metas – vale dizer que essa onda pode sobrecarregar seu cartão de crédito.

Câncer

21/6 a 21/7

Na Lua nova do dia 5, com Saturno e Plutão por perto, esse comportamento injusto ficará evidente. Felizmente, você estará atenta e saberá lidar com as ações de seus oponentes. Continue se concentrando na sua estratégia para alcançar suas metas. Seu parceiro deve estar passando por momentos desafiadores. Esteja pronta para apoiá-lo. Vênus, Netuno e Mercúrio irão trabalhar para fortificar sua relação.

Leão

22/7 a 22/8

Apesar de a Lua nova do dia 5 instigar sua sede por aventuras, você estará apreensiva com as obrigações profissionais, achando que sua equipe ficará nervosa com a sua ausência. Procure o equilíbrio e não abra mão de si mesma.

Virgem

23/8 a 22/9

Procure usar a energia da Lua nova do dia 5 a seu favor, pois ela lhe dará lições financeiras valiosas. O ângulo complicado de Plutão e Saturno deixará você preocupada com gastos que não são essenciais. Não se abata por isso, pois a situação é menos crítica do que você imagina. Seja prática, analise o orçamento e veja o que pode ser enxugado.

Libra

23/9 a 22/10

Um relacionamento, contudo, entra em outra fase perto da Lua nova do dia 5. Bom sinal. Você estará preparada para dar o próximo passo com o par. Júpiter, planeta da sorte, em seu setor de comunicação, garantirá as melhores respostas quando necessário. Tenha fé em sua habilidade de dar um jeito nas coisas.

Escorpião

23/10 a 21/11

Na Lua nova do dia 5, sua criatividade estará a mil, colocando você em posição de destaque. Fique esperta para problemas que podem surgir, especialmente na hora de fechar acordos.

Sagitário

22/11 a 21/12

A Lua nova cairá em sua quinta casa do amor verdadeiro, o que também rege diversão, atividades de lazer, festas e tempo com crianças. Ela também estará em Áries, 15 graus, o que geralmente seria uma ótima notícia, mas há uma dificuldade. Saturno estará em ângulo rígido, limitando o que você pode fazer. Você será questionado sobre o que é importante para você e sobre quais são suas prioridades.

Capricórnio

22/12 a 20/1

A Lua nova do dia 5 indica que haverá divergência de opiniões na família. Se isso acontecer, não entre em conflito. Toda vez que se sentir sob pressão, opte pelos caminhos da conciliação.

Aquário

21/1 a 19/2

Aproveite o clima da Lua nova do dia 5 para viajar para um lugar calmo, onde possa relaxar e refletir. Um destino quente e ensolarado é a escolha perfeita.

Peixes

20/2 a 20/3

A Lua nova do dia 5 acontece na sua casa de finanças pessoais. Você terá vontade de gastar muito, mas Saturno vai alertá-la de que você tem responsabilidades. O resultado será um tanto de frustração, mas lembre-se de que é preciso ter consciência do caminho correto a ser tomado.

