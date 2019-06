Como a Lua Cheia do dia 17 vai afetar seu signo

Além de satélite natural da Terra, a Lua tem um papel muito importante para a astrologia, por estar ligada aos sentimentos e emoções humanas, impactando em como lidamos com o presente. No dia 17 de junho, ela estará em sua fase cheia, não apenas embelezando o céu, mas também influenciando os signos.

Veja abaixo como seu signo será afetado, segundo as previsões da astróloga Susan Miller:

Áries

Nos cinco dias seguintes à Lua cheia, você terá a chance de embarcar em uma viagem internacional. Esta oportunidade excepcional poderá lhe levar para algum destino exótico ou cheio de aventuras. De qualquer modo, esta será uma viagem muito agradável e, caso seja a trabalho, bem-sucedida.

Touro

A Lua cheia do dia 17 trará mais notícias sobre renda, e elas farão você muito feliz. Júpiter, o planeta da sorte, estará por perto, indicando que um acordo será benéfico. Com Marte no seu setor de viagens, é provável que você saia da cidade nos fins de semana para passeios ou encontros com novos parceiros comerciais.

Gêmeos

A Lua cheia do dia 17, em Sagitário, indica um novo amor ou o estreitamento de laços antigos. Sua atenção se voltará para os compromissos, sejam amorosos ou de trabalho. Mas cuidado, pois Netuno pode deixar sua percepção um pouco embaçada, portanto tenha certeza de refletir bastante e estar segura antes de tomar qualquer decisão.

Câncer

A Lua cheia em Sagitário irá pôr fim em um assunto de trabalho. Se está lidando com prazos importantes, mantenha sua força e não deixe o cansaço lhe abater. Caso seja preciso, se desligue um pouco de suas atividades sociais e use o tempo livre para descansar.

Leão

A Lua cheia do dia 17, em Sagitário, ilumina sua casa do amor. Júpiter, o planeta da sorte, estará orbitando por perto. A combinação trará bem-estar e gratidão. As comprometidas devem conversar com o par sobre o próximo passo. Se quiser engravidar, o período é ideal.

Virgem

Você verá maravilhosas evoluções em seu lar. A Lua cheia em Sagitário se ligará com Júpiter, tornando o momento propício para mudanças importantes em casa. Se está querendo vender o imóvel, será um momento de boas ofertas. Boas notícias também chegarão para sua família.

Libra

A Lua cheia do dia 17 poderá lhe presentear com uma viagem espontânea para aquele lugar que você sempre quis visitar. Há chances de encontrar um pacote cinco-estrelas para aquele resort perfeito, então fique de olho para não deixar a oportunidade passar. Aproveite este tempo para renovar suas energias, pois a segunda metade de junho trará importantes demandas no trabalho.

Escorpião

Na Lua cheia do dia 17, começam a chegar as recompensas pelo seu esforço na carreira. O valor parece generoso. A energia desse fenômeno sugere que deverá encerrar por aí as lições sobre dinheiro. Você poderá assinar cheques e tomar decisões.

Sagitário

No dia 17, a Lua Cheia no seu signo trará à tona uma questão pessoal. Procure ser bastante objetiva em qualquer argumentação. Urano, o planeta da surpresa, lhe trará sorte. Caso tenha que assinar algum contrato, faça agora. É melhor evitar deixar compromissos importantes para o final do mês, pois o temido Mercúrio retrógrado estará por perto.

Capricórnio

O ritmo será intenso até a Lua cheia do dia 17, quando você vai querer um pouco de privacidade e descanso. Tire algumas horas no fim de semana para dormir bem ou se desligar do mundo temporariamente. Se você tem filhos, instantes assim não acontecem com frequência. Então veja se consegue alguém para ajudar a cuidar das crianças.

Aquário

Perto da Lua cheia do dia 17, surgirão eventos e encontros com amigos. Aproveite os muitos convites que receberá para conhecer pessoas novas e se divertir. Urano, seu regente, estará em harmonia com a Lua, o que indica também que o período será cheio de maravilhosas surpresas.

Peixes

A Lua cheia do dia 17 também lhe trará benefícios. Talvez você consiga uma promoção ou um bônus por seus resultados. Parece que há alguns problemas em sua casa, um tema que incomoda a todos. Isso pode exigir que tire alguns dias para resolver uma mudança ou questão mais urgente.

