Com texto emocionante, Paolla Oliveira se despede de seu cachorro

View this post on Instagram

Hoje deixo aqui meu adeus cheio de amor para meu amigo peludo, meu companheirinho de tanto tempo… Que aprontou tanto, que me fez sorrir, fugiu pra bagunçar a casa dos vizinhos, correu de mim, roubou muita comida em cima da mesa, quase arrancou as cortinas da casa… Foi feliz, ensinando a gente que precisamos de pouco pra isso. Por que vocês não vivem mais? Temos tanto pra aprender com vocês! 😢😢 A tristeza da perda é proporcional à importância da existência. Então amigo, os dias serão bem tristes por enquanto 😔. Mas a vida a gente segue sempre tentando ser todo dia melhor, e estar sempre mais próximo de tudo que vocês nos ensinam. Vai em paz meu amigão e obrigada por esperar pra se despedir da gente, nunca vou esquecer. Obrigada, Adjá 😢🐶😇