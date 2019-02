Casal de idosos se casa após se conhecer no Tinder

Quando se fala em Tinder, logo pensamos em uma ferramenta para pessoas jovens em busca de um relacionamento. Porém, um casal mostrou que o amor através do aplicativo é também possível para quem já passou dos 70 anos.

Foi através da plataforma que Vitório Wilian Bassani, 77 anos, e Neusa Rodrigues Pereira, 73 anos, se conheceram. Ambos criaram um perfil no app em busca de um novo amor.

Neusa acabou ficando viúva seis anos antes, e foi em busca do aplicativo para se sentir menos só. “Já tinha ouvido falar nessas coisas e pedi para a minha neta ajudar, para encontrar um negócio de arrumar namorado. Minha colega já tinha comentado e daí na hora peguei o jeito”, contou ela em entrevista ao portal G1.

“No início, 42 homens curtiram minha foto, mas não me interessei por nenhum. Depois, conversei com um, e não deu certo. Aí vi a foto do Vitório e resolvi mandar um like. Ele curtiu, mandou mensagem e começamos a conversar”, relatou a aposentada.

Foi então que, após uma troca de mensagens, o casal deu “match”, termo usado para quando os perfis se combinam e os participantes mostram interesse um no outro. “Logo no começo sabia que ia dar casamento”, confessou Neusa.

Mas como Vitório vivia no litoral e Neusa no interior de São Paulo, o casal passou 8 longos meses conversando todos os dias apenas virtualmente. Foi então que Vitório, que trabalha como motorista particular, decidiu viajar 200 quilômetros até o interior de SP para conhecer sua amada.

Apesar de toda a modernidade do casal, o primeiro encontro foi à moda antiga. “Dois dos meus filhos vieram em casa para conhecê-lo. Conversaram com o Vitório, fizeram várias perguntas. Depois que todo mundo se conheceu ele voltou, porque não poderia dormir em casa, né”, contou Neusa ao G1.

A distância entre o casal durou quase um ano, quando decidiram oficializar a união, em uma cerimônia realizada no último sábado (9). A festa foi realizada pela neta de Neusa e consistiu em um almoço em família, com a ajuda de todos – da decoração aos comes e bebes.

Neusa agora pretende passar uma temporada com o novo marido no litoral. E deixa a dica para outras pessoas da sua idade ao usar a tecnologia para encontrar um amor: “Tem que ter prudência para encontrar uma pessoa. Vai com paciência que consegue, sim. Sempre com respeito, boa conversa e amizade”.