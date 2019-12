Carol Trentini fala sobre sua paixão por sapatos para Fernanda Paes Leme

A modelo Carol Trentini é o destaque do Desengaveta, programa do GNT dessa semana. Conversando com Fernanda Paes Leme, a modelo abre seu closet e é de babar. São mais de 1200 peças!

Como muitas de nós, Carol é fixada em sapatos e conversa sobre sua paixão com Fernanda. No bate papo, Carol também relembra quando teve uma mala extraviada em uma viagem a Milão. A modelo acabou recebendo doações de marcas famosas. “Acabei de ter uma ideia! Acho que vou perder a mala de novo”, brinca.