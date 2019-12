O incrível look político de Mariana Ximenes no Festival do Rio

Mariana Ximenes provou que dá para juntar moda com política. Durante o Festival do Rio, que aconteceu na noite de segunda-feira (9), a atriz usou um vestido belíssimo que trazia em sua estampa diversos pôsteres de filmes brasileiros.

A peça, desenvolvida pela Paradise sob encomenda para Mariana, serve como um protesto contra a decisão da Ancine de retirar cartazes de produções nacionais de seu site e de sua sede.

“Ontem tive a missão de apresentar o Festival de Cinema do Rio de Janeiro. E eu queria estar vestida com imagens de filmes brasileiros, verdadeiros ‘estandartes’ da cultura brasileira. Contei com a ajuda de um time maravilhoso para realizar meu sonho de vestido. Muito obrigada!”, escreveu a atriz no Instagram, onde compartilhou uma foto do look.

No dia 29 de novembro, a Ancine retirou os cartazes de filmes nacionais dos espaços comuns dos edifícios da empresa e os levou para um depósito no centro do Rio de Janeiro. O mesmo aconteceu no site da agência. Até o final do mês passado, os internautas podiam acessar a ficha técnica de cada produção em uma aba fixa. Hoje em dia, não mais.

Érico Cazarré, diretor de comunicação da Ancine, disse, à Folha de S. Paulo, que a decisão foi tomada para priorizar a sua área reguladora em relação à de fomento.

