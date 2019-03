Cansou de buffet? 3 locais criativos para a festa do seu filho

Buffets e casas tradicionais de festas já não atendem mais à expectativa de alguns pais. Isto porque um número significativo de famílias tem se esforçado para abandonar as comemorações com brinquedos eletrônicos resgatando as festas da própria infância. Confira algumas opções:

Circo

O tema circo já conquista muitos pais a gerações. Que tal levar a comemoração para um galpão circense de verdade. As atividades estimulam a criatividade, a coordenação motora e o trabalho em equipe.

Para festas, o ideal é reunir um grupo de convidados com idades semelhantes, para facilitar o desenvolvimento de atividades em grupo.

Restaurante

Para os maiores, especialmente para os apaixonados por culinária, uma boa opção é realizar a festa em um restaurante. Alguns locais possuem salas privativas que podem ser reservadas para comemorações particulares.

Você pode levar os convidados para uma pizzaria, sushi bar ou cantina italiana. Se o espaço permitir, os pequenos ainda podem participar de oficinas culinárias.

Fazendinha

Aproveite a ocasião do aniversário para permitir que as crianças tenham mais contato com a vida no campo e os animais. Existem opções de fazendinhas bem próximas a centros urbanos, e que oferecem pacotes específicos para comemorações particulares.

Com auxílio de monitores, as crianças participam de atividades educativas e podem alimentar vacas, cavalos, patos, galinhas, porcos, búfalos e até emas.