Bruno Pedrosa – A música que se vê

Foto: Divulgação

Depois de quase uma década sem expor suas obras no país, Bruno Pedrosa terá uma exposição individual na CANVAS SP Galeria a partir da semana que vem, no dia 28. Nascido nos anos 50 no sertão brasileiro decidiu ir para o Rio de Janeiro estudar e cursou Historia da Arte, Filosofia e Arqueologia.

Aproveitava suas férias para viajar pela América do Sul e logo que seus estudos chegaram ao fim ele decide entrar em um mosteiro no Rio de Janeiro. Mesmo permanecendo lá por anos ele segue com sua paixão e continua desenhando.

Ao deixar o mosteiro depois de anos, sua vida de artista realmente começa e Bruno decide abrir seu atelier ao publico. Em 1982 ele se casa e anos depois decide ir para Europa passar um tempo com a família.

Sua obra evoluiu com o tempo em estruturas e formas sempre diversas, influenciadas pelos períodos mais tranquilos e angustiados de sua vida. Aos que apreciam arte e ainda não tiverem planos para o final de semana , a exposição será aberta ao publico dia 29 e ficará na galeria até dia 14 de junho

Individual Bruno Pedrosa – A música que se vê

Abertura: 28 de maio, terça-feira, 19 às 22h

Visitação: de 29 de maio a 14 de junho de 2013

Local: CANVAS SP – Rua Joaquim Antunes, 187

De seg a sex das 10h às 19h – sábados das 12h às 16h

Tel 11. 3061.5715