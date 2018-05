Artista cria bonecas com vitiligo para ajudar a autoestima de meninas

Há muitas maneiras de ajudar meninas no processo de amor e de autoaceitação com a fisionomia. Para a norte-americana Kay Black, uma delas é representar os diferentes tipos de corpos em suas bonecas. Entre os diversos modelos que a artista produz, estão bonecas com vitiligo.

Vitiligo é uma doença autoimune em que o organismo destrói células que dão pigmentação para a pele. Consequentemente, o tecido torna-se manchado – o que afeta, em muitos casos, a autoestima de que carrega a doença.

A proposta de Kay foi muito bem recebida. Em outubro de 2017, oito meses após ter customizado cerca de 100 bonecas diferentes e de ter divulgado seu trabalho no Instagram, a artista passou a reunir mais de 4 mil seguidores na rede social. Atualmente, o número é de 22, 8 mil.

“É inacreditável. Tive mulheres que enviaram mensagens dizendo que estavam literalmente em lágrimas porque nunca tinham visto nada parecido com minhas bonecas”, contou a Cosmopolitan dos EUA. “As possibilidades [permitidas] com essas bonecas são infinitas, porque há muita diversidade no mundo”, destacou a artista, que além de trabalhar com versões do brinquedo de porcelana com vitiligo também produz modelos de pele negra.