Atleta holandês condenado por estupro garante vaga na Olimpíada de Paris

O jogador de vôlei de praia holandês Steven van de Velde, condenado a quatro anos de prisão em 2014 por estuprar uma garota de 12 anos, garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Atualmente com 29 anos, o atleta cumpriu parte da pena na Inglaterra, onde o crime aconteceu, e outra na Holanda, sendo solto em março de 2017. No ano seguinte, ele falou sobre o caso em entrevista ao canal público holandês NOS. “Eu fiz o que fiz. Não posso voltar atrás, então terei que arcar com as consequências. Você pode julgar, é claro. Foi o maior erro da minha vida”, avaliou.

Reação

Sua ida para a Olimpíada de Paris causou reações – como um abaixo-assinado na plataforma Change.org pedindo sua exclusão dos Jogos, que já conta com 26 mil assinaturas. “Ele atraiu uma menina de 12 anos no Facebook para encontrá-la para que pudesse estuprá-la. Ele foi condenado a quatro anos de prisão, mas cumpriu apenas 12 meses, enquanto uma criança inocente tem que viver o resto de sua vida com um trauma severo”, afirma o texto.

Três organizações internacionais de defesa de atletas vítimas de violência (The Sport & Rights Alliance Athletes Network for Safer Sports, The Army of Survivors e Kyniska Advocacy) também se manifestaram em um pronunciamento público com o título “Criminosos sexuais não têm lugar nos Jogos“, pedindo o banimento do jogador.

“Cumpriu sua pena”

Diante da polêmica pelo passado, a Federação Holandesa de Vôlei (Nevobo) soltou uma nota oficial sobre a integração de Velde aos atletas que irão à Olimpíada de Paris. “Nós sabemos da história de Steven. Ele foi condenado na época, pela lei da Inglaterra, e cumpriu sua pena. Ele está provando ser um profissional e um ser humano exemplar e não há motivos para duvidar dele desde seu retorno”, defendeu o diretor geral da Nevobo, Michel Everaert.

Everaert disse também que, antes de a decisão ser tomada, aconteceram “extensivas conversas” com o Comitê Olimpíco Holandês (NOC), a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e com o jogador. “Após sua condenação e sentença, Steven van de Velde retornou ao alto nível do esporte, degrau a degrau, sob a orientação de especialistas em liberdade condicional e coaching, entre outros. Ele vem participando de torneios internacionais de volta desde 2017”, ressalta a organização.

No mesmo comunicado, Velde agradece pela nova chance. “Eu entendo que, com a proximidade do maior evento esportivo do mundo, isso pode atrair a atenção da mídia internacional. Eles me ofereceram, com condições claras e acordos, um futuro neste lindo esporte, de novo”.

Para o Comitê Olímpico Holandês, a classificação do jogador para os Jogos não fere suas diretrizes, “que estabelecem, entre outras coisas, as condições em que os atletas do esporte de alto nível podem regressar após uma condenação”. “Van de Velde agora atende a todos os requisitos de qualificação para os Jogos Olímpicos e, portanto, faz parte da equipe”, afirma o NOC.

