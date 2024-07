Cineasta francês é indiciado por estupro de duas atrizes

O cineasta francês Benoît Jacquot, de 77 anos, foi indiciado na quarta-feira (3), pelo estupro das atrizes Julia Roy e Isild Le Besco. A investigação teve início em fevereiro, depois que a atriz Judith Godrèche apresentou denúncia contra ele e o diretor Jacques Doillon, que foram detidos na última segunda-feira (01) para interrogatório. Segundo o Ministério Público Francês, Doillon foi liberado no dia seguinte “por razões médicas” e acabou não denunciado formalmente.

Godreche afirmou que sua relação com o cineasta foi marcada por “controle” e “perversão” e que sofreu estupros. O caso desencadeou uma nova onda do movimento #MeToo no cinema francês, encorajando outras que passaram por algo parecido a procurarem as autoridades.

Julia Roy rodou quatro filmes dirigidos por Jacquot (“Até Nunca Mais” (2016), “Eva” (2018), “O Último Amor de Casanova” (2019) e “Suzanna Andler: Sob o Sol da Riviera”(2021). Isild Le Besco, que no total esteve no set com Jacquot em seis produções – “Sade” (2000), “Adolphe” (2002), “Até já” (2004), “Dalit – Intocável” (2006) e “No fundo da floresta” (2010), além de “Marie Bonaparte” (2004), filme para a televisão –, apresentou sua denúncia no final de maio. Tanto ele quanto Doillon negam as acusações.

