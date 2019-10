5 dicas astrológicas para o fim de semana

Se você está sentindo uma vontade de resolver coisas, a explicação pode ser a entrada da Lua no signo de Capricórnio, que aconteceu na tarde desta sexta-feira (3). Com Saturno, regente de Capricórnio, desafiando essa Lua, princípios rígidos, clima de organização e realidade vão marcar os próximos dias, segundo a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Neste sábado (5), além de estar crescente, a Lua irá se ligar em Saturno e Plutão, que também estão no signo de Capricórnio, criando uma certa tensão e dificuldade para resolver problemas. Já no domingo (6), com Plutão caminhando em movimento direto, reflexões serão necessárias, principalmente nos relacionamentos.

Para te ajudar a ter um fim de semana mais tranquilo e proveitoso, separamos 5 conselhos astrológicos. Confira!

Olhe para dentro

Que tal pensar o que realmente te faz bem ou que pode ser mudado na sua vida? Esses dias serão propícios para esses momentos mais reflexivos. Por isso, é importante fazer um exercício de autoconhecimento.

Mantenha os pés no chão

Sonhar é bom, mas não deixe que isso se torne uma visão distorcida da realidade. Veja os acontecimentos de um jeito amplo e com cautela. Procure não se enganar pelas próprias armadilhas.

Resolva pendências

Sabe aquela organização que não deu para fazer na semana passada? Aproveite esse fim de semana para resolver, afinal, os astros vão te dar uma mãozinha e deixar tudo mais produtivo.

Fique com pessoas próximas

Estar ao lado de quem a gente ama é bom em qualquer momento, mas, no sábado e domingo, serão dias ainsa mais importantes para fazer isso. Como muitas pessoas podem sentir uma vontade de ficar mais na delas, saber que tem alguém especial por perto fará toda a diferença.

Entre em contato com a natureza

Se você não consegue ir para a praia ou para um lugar com bastante vegetação, vale encontrar pequenas saídas para ficar mais próxima da natureza. Tomar um sol enquanto caminha, visitar uma praça do bairro e andar sem sapatos podem ser boas opções.

Leia também: Este look de Meghan é perfeito para ficar chique no verão

+Alerta tendência: conheça as ‘grandpa jeans’ e saiba como usar

PODCAST – Como ter mais orgasmos – o caminho para uma vida sexual satisfatória