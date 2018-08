Meghan Markle vai passar por “batismo de fogo” no próximo tour real

Meghan Markle e Harry estão se preparando para uma turnê real que passará pela Austrália, Nova Zelândia, Fiji e Tonga. Ao que tudo indica, a rotina será intensa e a primeira grande tarefa da Duquesa de Sussex desde o casamento com o príncipe.

Para o especialista em Família Real e ex-porta-voz da imprensa para a rainha Elizabeth II, Dickie Arbiter, os dias de viagem serão uma verdadeira maratona para Meghan.

“Ela é uma boa comunicadora, ela é boa em falar com as pessoas, mas será um verdadeiro batismo de fogo”, disse Dickie ao The Mirror. “Eles terão um cronograma muito exigente e a Duquesa terá que se acostumar com os costumes locais com os olhos do mundo sobre ela”, disse.

Para ele, a viagem será um “teste decisivo”, justificando que “ela teve um gostinho durante os Invictus Games em Toronto, no ano passado, mas era namorada de Harry. Agora ela sua esposa e haverá muito mais expectativas”.

Entretanto, ele faz uma previsão positiva. “Sem dúvidas, ela sairá vitoriosa e eles mostrarão que são uma boa força para a Commonwealth e a Família Real no cenário global”, afirmou.

A turnê começa com a abertura dos jogos, em Sydney, no dia 20 de outubro.