Amanda Magalhães lança primeiro clipe com participação de Rincon Sapiência

Amanda Magalhães é um dos nomes para ficar de olho em 2019. A cantora, compositora, produtora musical e atriz de 27 anos lança nesta sexta (14) seu primeiro trabalho como musicista.

O single ‘Fazer Valer‘, fruto de uma parceria com o rapper Rincon Sapiência, foi gravado e produzido por ela, a partir do instrumento que mais domina: o piano. Além de compositora, a artista estudou áudio e segue se aperfeiçoando em captação e mixagem, sendo ela mesma quem faz a produção musical de seu trabalho.

Amanda Magalhães e Rincon Sapiência

Filha do produtor e arranjador William Magalhães (Banda Black Rio) e neta de Oberdan Magalhães, saxofonista que fundou a BBR em 1976, Amanda cresceu em um ambiente musical onde foi intensa a influência da cultura negra, especialmente o funk, o soul, o jazz e o samba.

A composição traz como base o instrumental do trap, mesclado a um pop contemporâneo na cadência do soul. Amanda produziu o beat que guia a música já pensando na participação de Rincon. “Rolou o convite e ele aceitou, o que foi uma honra. Ele entrou com a caneta dele, eu entrei com a minha, e se fez ‘Fazer Valer’”, conta Amanda.

A música está disponível a partir desta sexta (14) mas plataformas Spotify, Deezer, iTunes.

Assista ao videoclipe de ‘Fazer Valer’ na íntegra:

