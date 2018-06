Ainda não conseguiu comemorar o Dia dos Namorados? Viaje no fim de semana!

Você e seu par não conseguiram comemorar o Dia dos Namorados juntos nesta terça-feira (12)? Que tal dar uma escapada rápida no final de semana para celebrar? Selecionamos alguns destinos para você:

A região oferece inúmeras praias paradisíacas e passeios para curtir, além de stand up paddle, canoagem, surf, pesca e mergulho.

Com vistas bonitas, a cidade tem um ar romântico e atrai também por atividades a cavalo, tirolesa e passeio de quadriciclo.

Conhecida pelo seu valor histórico, Paraty é uma lugar aconchegante para um casal curtir junto. Além das praias, existem os passeios culturais para conhecer mais sobre a história do Brasil.

A cidade abriga festas juninas e religiosas e tem um clima aconchegante em meio a montanhas.

Mercadão Municipal de São Luíz do Paraitinga A post shared by Danilo Pereira (@danilo_slp) on May 26, 2018 at 9:29am PDT

O lugar equilibra a adrenalina com a tranquilidade da serra. As pousadas clima do romance, e as travessias com quadriciclo não dispensam a aventura.

Minas Gerais – Brazil 🇧🇷 A post shared by Iris (@sx04iris) on Jun 2, 2018 at 5:00pm PDT

