Especialista decifra diálogo entre Meghan e Príncipe Harry

A comemorações do aniversário da Rainha Elizabeth II e as marchas que aconteceram neste sábado (9), em Londres, são um evento anual e tradicional. Chamado de Trooping Of Color, é uma cerimônia realizada pelos regimentos militares britânicos e dos exércitos dos Reinos das Nações. O evento também coincide com o Cortejo de Aniversário da Rainha.

Durante essas cerimônias, toda a Família Real, convidados e o público geral estão presentes. Essas foram as primeiras festividades de Meghan Markle desde o seu casamento, que aconteceu há três semanas. Meghan é atriz e está acostumada com o público, mas dessa vez não foi bem assim: o especialista em leitura labial convidado pelo Daily Mail registrou o (pasme!) nervosismo da duquesa de Sussex durante o evento.

Príncipe Harry perguntou à Meghan se ela estava bem, e ela respondeu tensa que sim. Logo após a resposta, ela admitiu que estava “nervosa” (veja o vídeo).

O Príncipe, quando percebeu que Meghan estava apreensiva, explicou: “Quando você se sentir confortável, eu te explico o que vai acontecer”. Até que chegou o momento: “Então, agora é o show aéreo e então todos nós vamos olhar para o céu”. Parece que a dica do marido funcionou, pois a duquesa logo se sentiu familiarizada.