Como saber quando sai a sua restituição do Imposto de Renda?

O primeiro lote do pagamento da restituição do Imposto de Renda foi pago no dia 17 de junho. Quem não recebeu na primeira leva se pergunta quando receberá o dinheiro. A resposta é: não dá para saber antecipadamente quando você será pago. A única informação que a Receita disponibiliza previamente é se a declaração já foi processada e está na fila de restituição ou se há alguma pendência.

Quando o sistema da Receita Federal informa que a sua declaração está “em fila de restituição”, significa apenas que você receberá o pagamento, mas não é possível afirmar em que lote isso acontecerá.

O único critério para os contribuintes que não fazem parte de nenhum grupo preferencial é a ordem da entrega da declaração do Imposto de Renda, ou seja, quem entrega antes, recebe antes. Apesar disso, a Receita não informa quantas pessoas entregaram antes de você, por isso, não há como saber qual a sua posição na fila.

Idosos e deficientes

Um dos poucos critérios previstos em lei para a ordem do pagamento da restituição é o da prioridade para os contribuintes com mais de 60 anos. Entre os idosos, os com mais de 80 anos preferência especial no pagamento.

Além dos idosos, deficientes físicos, mentais e portadores de doenças graves como câncer, esclerose múltipla, Parkinson e AIDS tem direito a receber antes dos demais.

Professores

Os professores também têm direito a receber o pagamento antes dos outros contribuintes. Para isso, eles devem declarar que essa é a sua principal fonte de renda.

Caso você faça parte de algum dos grupos prioritários, mas teve que arrumar alguma informação na declaração depois do final do prazo, você perde a prioridade e provavelmente só receberá nos últimos lotes.

Segundo Valdir Amorim, coordenador de impostos IOB, da Sage Brasil, isso acontece porque todas as declarações entregues no prazo já foram processadas. Então, quando o contribuinte apresenta uma declaração retificadora, ela é processada depois das demais, o que faz o pagamento da restituição demorar mais.

Além disso, a verba liberada pelo governo para o pagamento de cada lote também influencia na data que o pagamento será feito.

A consulta às restituições que serão pagas é aberta cerca de uma semana antes da data do pagamento de cada lote. A Receita Federal estabeleceu sete lotes para pagamento da restituição do Imposto de Renda 2019. Confira as datas dos dos próximos lotes:

2º lote: 15/7/2019

3º lote: 15/8/2019

4º lote: 16/9/2019

5º lote: 15/10/2019

6º lote: 18/11/2019

Leia mais: Jovem procura hospital com dores, descobre que está grávida e dá à luz

+ Mãe perde dois filhos por acreditar em ‘fake news’ sobre vacinas

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA