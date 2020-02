A influência do signo do pai na vida dos filhos

O signo do seu pai exerce uma poderosa influência em sua vida

Foto: Dreamstime

Você já parou para pensar que o signo do seu pai pode influenciar o seu comportamento? Isso mesmo, algumas características paternas podem ajudá-la na vida. Assim como o signo do pai dos seus filhos revela se ele será mesmo bom para a família. Descubra agora quais são elas essas influências com base no horóscopo abaixo.

Áries (21/3 a 20/4)

Guerreiro e de espírito jovial, adora se aventurar pelo mundo. Por causa dele, mesmo que não perceba, você lutará para conquistar aprovação em tudo

o que faz na vida.

Se for o pai dos seus filhos

Sempre deixará as decisões domésticas para você. Mesmo que seja mãezona, permita que ele ensine a garotada a ser independente.

Touro (21/4 a 20/5)

Quem tem um pai taurino costuma ser confiante de que nada lhe faltará. Apegado, pode sofrer quando você se casar – contudo a apoiará. E você fará o mesmo com todos de sua família.

Se for o pai dos seus filhos

Oferecerá segurança e vai ensiná-los a enfrentar as adversidades, a ser resistentes. Só não tente apressá-lo, pois ele não reage bem sob pressão.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Muito inteligente, é rápido para perceber as coisas e achar soluções. Graças a essa figura paterna, é possível que você goste de explorar novas fontes de conhecimento.

Se for o pai dos seus filhos

Sempre colocará asinhas nos pés da garotada, potencializando a imaginação e a curiosidade deles.

Câncer (21/6 a 21/7)

Acolhedor, é um pai-mãe, que nutre e protege. Melhor ouvir seus conselhos. Ele tem uma intuição infalível. Por isso, seus filhos sabem que existem outros canais de percepção além do racional.

Se for o pai dos seus filhos

É alguém em quem se pode confiar. Numa emergência, largará tudo para acudir a família. Adora cuidar e espera ser reconhecido por isso.

Leão (22/7 a 22/8)

Gosta de ficar no controle das situações, mas tem coração mole. No entanto, não poupará palavras duras quando se sentir desafiado, tal como você faz com quem lhe cerca.

Se for o pai dos seus filhos

Pode ser autoritário, porém saberá mostrar a eles o valor da força e também do prazer, estimulando os dons artísticos e a capacidade de expressão dos pequenos.

Virgem (23/8 a 22/9)

É o pai para toda obra, com a caixa de ferramentas a postos, pronto para ajudar a organizar a vida prática. Rigoroso com a educação, torna os filhos sempre muito responsáveis.

Se for o pai dos seus filhos

É do tipo que vai ao médico, troca as fraldas, dá banho nas crianças e ajuda nos deveres. Com ele, o aprendizado da eficiência começa cedo.

Libra (23/9 a 22/10)

Pai simpático, que se preocupa com o bem-estar de todos. Também ama festas, apesar de não gostar de arrumar a bagunça. Portanto, não se preocupe se alguém achá-la preguiçosa. Isso está no seu DNA.

Se for o pai dos seus filhos

Não espere que seja muito presente em casa. Seu forte é a diplomacia e o senso de justiça – o que ajudará os filhos do casal na convivência com outras pessoas.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sensitivo, consegue decifrar o que está por trás das palavras numa conversa. Seus herdeiros tentarão descobrir o lado oculto das pessoas e o que há de verdadeiro nelas.

Se for o pai dos seus filhos

Será um exemplo de coragem, entusiasmo e poder de autotransformação.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Você será a queridinha. Mesmo sendo protetor, vai tratá-la de igual para igual. Isso a fará tentar ter sempre a aprovação de quem ama.

Se ele for o pai dos seus filhos

Seu entusiasmo e humor vão contagiar a família. Ele não é prático. Ter ideias não significa que vai realizá-las.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Costuma dar lições de moral e exigir responsabilidade de todos. É possível que você aja dessa mesma maneira com outros homens de sua vida.

Se for o pai dos seus filhos

Zelará pelo bem-estar da prole e transmitirá valores tradicionais. Só não conte com ele para quebrar a rotina. Seu espírito é conservador.

Aquário (21/1 a 19/2)

Racional e empreendedor, vai aplaudir quando você quebrar as regras sociais. Seus herdeiros poderão se entediar facilmente.

Se for o pai dos seus filhos

A garotada aprenderá a ser independente. Mas não espere exclusividade: ele não se ocupará só com a família, e sim com a humanidade.

Peixes (20/2 a 20/3)

Pai carente; adora carinho. É sensível aos problemas dos outros. Seus filhos terão essa mesma característica.

Se for o pai dos seus filhos

Amante do conforto, fará o possível para propiciá-lo à família e até poderá sacrificar-se por ela.