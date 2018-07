A CNH Digital agora é obrigatória em todo o país

Além da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) impressa, a emissão da versão digital do documento passa a ser obrigatória em todas as unidades da Federação, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Com a ajuda de um aplicativo gratuito, o documento pode ser acessado pelo celular, o que ajuda o motorista a evitar multas, principalmente naqueles dias que esquecer a carta em casa.

Para acessar a sua versão digital, além de baixar o aplicativo, é necessário possuir o modelo mais atual do documento impresso. Para identificá-lo, ele deve ter sido emitido a partir de maio de 2017 e ter um QR Code na parte interna.

Caso você não tenha essa versão, precisará atualizar a CNH tradicional primeiro, antes de pedir a virtual pelo app.

No aplicativo, não é obrigatório ter certificado digital – uma assinatura eletrônica com a mesma validade da assinatura física. Mesmo assim, quem não a tiver deverá ir a uma unidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para confirmar seus dados pessoais.

O uso da versão digital da CNH é opcional, enquanto a impressa continuará sendo emitida. Antes da obrigatoriedade, a maioria dos estados já oferecia o documento digital, com exceção de Bahia e Pará. No entanto, cabe a cada estado decidir se cobrará ou não pela emissão do documento.

