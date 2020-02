8 passos para acordar de bem com a vida

O primeiro passo para ter um bom dia é dormir bem

Foto: Dreamstime

Sair da cama de manhã está se transformando num pesadelo para cerca de 70% das brasileiras, segundo estudo do Instituto do Sono da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). O dia nasce e elas… continuam cansadas!

Os principais responsáveis pelo problema são a rotina estressante e o caos urbano – eles atrapalham o sono e, por consequência, o rendimento do dia seguinte. “O bem-estar está relacionado à qualidade e à duração do sono. Todo mundo precisa dormir de seis a nove horas por noite para ter saúde. Quem dorme menos tende a desenvolver doenças”, diz a neurologista Dalva Poyares, da Unifesp.

Portanto, o primeiro passo para ter um bom dia é dormir bem. Mas há outros que podemos adotar para iniciar a manhã com pique. “É importante acordar aos poucos, despertar a musculatura e o cérebro, preparando-os para a jornada”, afirma a personal trainer Mônica Valadão, da academia Bio Ritmo (SP). Assim ganhamos uma injeção de energia e evitamos dores na coluna, enxaqueca e outros males.

Veja oito dicas para começar bem o dia:

1. Respire e entoe um mantra

Nada tem um efeito tão imediato sobre o nosso humor quanto a respiração. ao acordar, respire fundo, enchendo de ar não só os pulmões, mas todo o abdome – é a chamada respiração completa. Ao expirar, entoe o mantra “om” (pronuncia-se “oum”), som poderoso que representa a vibração primordial do universo.

Siga a orientação de Liz Lark, autora do livro 1001 Pérolas de Sabedoria da Ioga (Ed. Publifolha): “inspire profundamente. ao expirar com a boca, deixe o som ‘ooo’ subir, transformar-se um ‘uuu’ nos lábios, terminando com um ‘mmm’ suave ao fechá-los. Repita até se sentir desperta”.

2. Dê uma boa espreguiçada

Já reparou como cães e gatos alongam-se com frequência? Esse é um hábito fundamental pela manhã. “Ao tracionarmos a musculatura, despertamos o corpo, eliminando tensões provocadas pela má postura do sono, incontroláveis durante a noite”, diz Beto Alves, instrutor de ioga (SP).

Faça cada um dos movimentos abaixo por dez segundos:

· Leve os braços para cima e a ponta dos pés para baixo, como se alguém puxasse você;

· Puxe uma perna de cada vez e agarre-a colada ao corpo;

· Vire os joelhos para um lado e o tronco para o outro;

· Sentada, gire a cabeça devagar – assim você relaxa pescoço e nuca e leva o sangue ao cérebro;

· De pé, puxe um braço de cada vez na frente do corpo e alongue-o lateralmente. Depois leve um calcanhar ao bumbum e repita o exercício do outro lado.

3. Ouça a sua música favorita

Nada melhor que acordar ao som de Ivete Sangalo, Luan Santana ou do seu artista predileto. Nessa hora, “o que vale é o estilo de música que lhe agrada”, diz Maristela Smith, coordenadora do curso de musicoterapia da FMU (SP).

Separe uma lista de músicas que fazem parte da sua vida e que deixaram lembranças positivas. Depois grave um CD (ou baixe as canções em seu mp3), coloque os fones de ouvido para não ser interrompida e aperte o play. Curta a seleção por dez minutos antes de se levantar. “A terapia vai deixar o seu corpo, cérebro e mente mais dispostos para encarar o dia”, diz.

Lista de músicas para acordar de bem com a vida

Tem para todos os gostos!

· “Beautiful day”, do álbum All That You Can´t Leave Behind (2000), U2

· “Me abraça, me beija”, do álbum Banda Eva ao Vivo (1997), Banda Eva

· “Three Little Birds”, do álbum Exodus (1977), Bob Marley & The Wailers

· “Shiney Happy People”, do álbum Out of Time (1991), R.E.M

· “Café da manhã”, do álbum Roberto Carlos (1978), Roberto Carlos

· “Feat Pitbull – On the Floor”, do álbum de mesmo nome (2011), Jennifer Lopez

· “Aquarela”, do álbum de mesmo nome (1983), Toquinho

· “Here Comes the Sun”, do álbum Abbey Road (1969), Beatles

· “A felicidade”, do álbum Tom Jobim (1987), Tom Jobim

· “Ray of Light”, do álbum de mesmo nome (1998), Madonna

4. Faça uma automassagem

Tocar o rosto desperta os músculos e alivia tensões, diz a esteticista Roseli Siqueira (SP). Usando um creme para os olhos, faça esta massagem: com os dedos médios, pressione o canto externo das pálpebras. Depois deslize-os para as laterais, firme-os nas têmporas e faça movimentos circulares até se sentir relaxada.

5. Leia algo positivo

Toda manhã, leia uma frase ou um texto inspirador. Esse exercício vai ajudá-la a encarar a jornada com olhos otimistas (no Clube da Máxima, por exemplo, publicamos diariamente a Máxima do Dia, uma reflexão positiva sobre a vida). Para a psicóloga Diana Bast (SP), “essas mensagens podem mudar a sua motivação e aumentar a probabilidade de coisas boas acontecerem”.

6. Tome um banho energizante

“Massagear o corpo com bucha vegetal ou sabonete esfoliante remove as células mortas da pele, estimulando os sistemas linfático e circulatório”, conta a esteticista iris Cruz (SP). Produtos com aroma de alecrim, hortelã ou limão ajudam a despertar. Se não der tempo para tomar uma ducha, pelos menos lave o rosto com água gelada: ela acaba com a cara de cansaço e faz você acordar a todo vapor.

7. Exercite-se

“Praticar uma atividade aeróbica no início do dia ajuda a oxigenar a musculatura e a turbinar a energia”, diz a personal trainer mônica Valadão (SP). Mexa-se por meia hora, ao menos três vezes por semana.

8. Capriche no café da manhã

“A primeira refeição do dia é essencial para fazer o cérebro funcionar melhor”, diz a nutricionista Roseli Rossi (SP). O café da manhã ideal inclui alimentos energéticos (pães integrais, oleaginosas), construtores (leite e derivados) e reguladores (frutas e sucos naturais).