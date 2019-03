8 lançamentos incríveis de moda e beleza

As novidades de moda e beleza do mês de março são cheias de personalidade, ideais para mulheres que gostam de deixar sua marca por onde passam.

Selecionamos produtos de beleza e acessórios que são um arraso. Confira:

Espírito livre

Inspirada em mulheres viajantes e de alma itinerante, a coleção Nômades, da Animale, inclui a Mini Buckle Snacke (1 198 reais). A bolsa, de couro, tem o tamanho ideal para carregar por aí sem exagerar no peso.

Rastro marcante

Com perfume mais fresco e toda renovada, a linha Dama da Noite, da L’Occitane au Brésil, traz, além do Creme de Mãos (29,90 reais) e da Eau de Toilette (135 reais), um Creme Corporal (89 reais) de textura ultraleve.

Fina estampa

A joalheria L/Dana completa a coleção Saturnália – que homenageia Saturno, deus romano – com lenços de seda ilustrados com dançarinas e símbolos do zodíaco. Custam 810 reais (1,35 m x 1,35 m) e 295 reais (1 m x 6 cm).

Brilho máximo

Reformulada, a linha capilar Elixir Ultime, da Kérastase, conta agora com novos óleos nutritivos, como o de marula e o de camélia, nos produtos. O L’Huile Rose é indicado para fios coloridos e o bifásico L’Huile Légère (233 reais cada um) para cabelos finos.

Sobra luxo

A sandália Passenger, Louis Vuitton (3,9 mil reais), entrega a classe e a praticidade de que a mulher precisa hoje. De couro, traz a estampa icônica da marca nas tiras.

Alicerce firme

A alta tecnologia destes dois lançamentos garante cobertura com efeito natural. A Skin Illusion SPF 15, Clarins (279 reais), tem textura de sérum e toque aveludado. Já a L‘Essentiel, Guerlain (299 reais), traz na fórmula 97% de ingredientes naturais, que também tratam o rosto.

Farol vermelho

A cor que é sinônimo de poder aparece em diversas coleções de maquiagem com nuances variadas. Nossas queridinhas: Lip Crayon, Chanel, cores 269 Impact, 267 Impulsion e 261 Excess (220 reais cada um); Batom Creme Revolution Red (44,90 reais) e Batom Líquido Mat Power Red (47,90 reais), ambos Make B., O Boticário.

Supercool

Fã declarada e colecionadora de óculos, a designer Chantal Goldfinger lança linha em parceria com a Soleah. São oito modelos para os dias de sol, com armações em estilo gatinho (278 reais, na foto) ou geométricas (323 reais). Há também estojos para guardá-los e cordinhas para pendurá-los no pescoço.

