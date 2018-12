15 receitas fáceis de petiscos para receber e impressionar os amigos

Na hora de receber os amigos em casa, ter aquelas receitinhas infalíveis e práticas na palma da mão é essencial. Afinal, um bom encontro entre amigos é aquele com boa companhia, bate-papo e comes e bebes deliciosos!

Para você que adora receber a galera em casa, mas não gosta de passar horas na cozinha, confira 15 receitas fáceis de petiscos para receber os amigos que vão deixar todos com água na boca!

1) Ceviche Miraflores

*receita do bar Astor

Ingredientes:

250g de filé de peixe branco fresco em cubos

½ pimenta dedo-de-moça em tirinhas

1 laranja bahia em gomos

½ cebola roxa em lâminas

½ xícara de coentro desfolhado

¼ de xícara de coco fresco laminado

Suco de 2 limões

Suco de ½ laranja

40g de castanha de caju quebradas

Sal a gosto

Modo de preparo:

Corte o peixe em cubos de 1 cm aproximadamente. Junte os sucos de limão e de laranja. Tempere com sal e mexa. Adicione a pimenta e a cebola. Coloque o coentro em folhas e a laranja em gomos. Decore com a castanha de caju quebrada e o coco em lascas. Rendimento: 2 porções.

2) Bolinho de Arroz

*receita do Ritz

Ingredientes:

4 xícaras de arroz bem cozido

4 ovos

1/4 de xícara de farinha de rosca

1 xícara de queijo parmesão de boa qualidade

1/2 colher (chá) de fermento em pó

1/2 xícara de salsinha picada

1/2 xícara de cebolinha picada

1/2 colher (chá) de sal

1/4 de colher (chá) de pimenta-do-reino, moída na hora

1 l de óleo de milho ou girassol

Modo de preparo:

Coloque numa tigela o arroz, os ovos, a farinha de rosca, o queijo, o fermento, a salsinha e a cebolinha. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Numa frigideira funda, aqueça o óleo a 180o C e doure os bolinhos, que devem ser moldados na mão, um a um. Retire com espumadeira, escorra bem, coloque papel toalha e sirva em seguida.

3) Milho mexicano

*receita da chef Renata Vanzetto (MeGusta Bar)

Ingredientes:

6 espigas de milho

300g de parmesão ralado

5 colheres (sopa) de páprica picante

Maionese de alho:

2 ovos

Suco de um limão

1 colher (sopa) de alho

2 colheres (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de mostarda Dijon

Sal

Óleo

Modo de preparo:

Bata num liquidificador os dois ovos, limão, alho, mostarda, azeite e sal. Ligue o liquidificador e vá adicionando pela tampa o óleo até engrossar. Misture o parmesão com a páprica. Passe o milho na maionese, depois nessa mistura de parmesão e páprica picante.

4) Bolinho cremoso de tapioca

*receita da chef Renata Vanzetto (EMA)

Ingredientes:

500g de cream cheese

250g de tapioca

150g de parmesão

10g de lemon pepper

10g de dry rub

Modo de preparo:

Em um bowl, misture todos os ingredientes. Depois enrole em bolinhos de 20g. Para facilitar, você pode usar uma colher de sopa para medir os primeiros. Deixe descansar

na geladeira por 12 horas para ficar bem firme. Frite em imersão em óleo bem quente. O ideal é 160ºC para que ele fique bem douradinho e quentinho no meio. Rendimento: 35 unidades. Tempo de preparo: 40 minutos.

5) Bolinho de arroz com queijo

*receita da Casinha Mineira

Ingredientes

1 kg de arroz cozido

2 ovos

3 colheres de sopa de farinha de trigo

200gr queijo minas padrão

Salsinha a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um mixer, coloque o arroz, ovo e farinha no aparelho. Durante o manuseio do mixer, aperte algumas vezes o botão pulsar, mais para misturar mesmo, cuidado para não bater muito, pois pode virar uma pasta e é gostoso perceber os grãos. (Todo esse processo também pode ser feito a mão, tendo apenas cuidado para não deixar virar uma pasta). Retire do mixer e misture o queijo e a salsinha, misture bem com as mãos. Faça bolinhas no formato de ping-pong. Frite o óleo quente de sua preferência até que fique dourado. Retire da panela e deixe escorrer em papel toalha. Rendimento: 20 unidades.

6) Polentinhas com cogumelos

*receita do Fortunato Bar

Ingredientes:

2 xícaras de polenta

4 xícaras de caldo de legumes

1 colher de manteiga

1 cebola grande em cubos pequenos

1 bandeja de shimeji

1 bandeja de shitake

1 bandeja de cogumelos paris

5 colheres de sopa de shoyu

50 ml de vinho branco seco

Parmesão ralado no ralo grosso

Salsinha

Óleo para fritar

Azeite

Ramo de alecrim para decorar

Modo de preparo:

Polenta: diluir a polenta polvilhando aos poucos no caldo quente e mexer até engrossar bem. Retirar do fogo e despejar em uma assadeira untada com óleo na grossura de 1 dedo de altura. Quando fria cortar em cubinhos e fritar em óleo quente. Colocar parmesão ralado grosso na hora de servir em cima das polentas e um ramo de alecrim para decorar. Panelinha de cogumelos: refogar a cebola junto com a manteiga, acrescentar os cogumelos e deixar murchar, juntar o vinho e deixar secar bem. Acrescentar o shoyu e finalizar com salsinha e um fio de azeite. Polvilhar salsinha para servir. Rendimento: 4 porções com 8 cubos de polenta.

7) Tostada de Chorizo

*receita do Pobre Juan

Ingredientes

1 ½ gomo de linguiça toscana

30 g de chimichurri fresco

30 g de salsa

30 g de cebola roxa em cortadas em fatias finas

25 g de rúcula

20 g de erva doce

1 fatia de pão flatbread (pão achatado)

Modo de preparo:

Faça um corte longitudinal, apenas na pele, ao longo de toda a linguiça. Retire a pele. Na chapa (parrilla), coloque a linguiça e deixe-a tostar. Adicione a cebola e a erva doce,

misture-as com a linguiça e deixe na chapa até dourar. Coloque o pão flat bread para grelhar na parrilla em brasa baixa (aproximadamente dois minutos) até ficar crocante. Espalhe sobre o pão a salsa e em seguida distribua uniformemente a linguiça recém saído da chapa. Finalize com o chimichurri e distribuindo as folhas de rúcula uniformemente. Corte o pão em seis tiras de mesmo tamanho. Sirva imediatamente.

8) Dadinho de Tapioca

*receita do bar Pátio SP

Ingredientes:

1 colher de chá de açúcar

1 colher de chá de gelatina sem sabor

4 litros de leite morno

2 kg de massa para tapioca

370ml de melado de cana

1 colher de chá de pimenta vermelha

2kg100g de queijo coalho bem picado

Modo de preparo:

Em uma vasilha, misturar bem todos os ingredientes. Colocar em uma forma retangular e levar à geladeira por duas horas. Depois é só cortar em cubos de 3×3 cm e frite em óleo quente até dourar.

9) Casquinha de Frango Gratinada

*receita por Ângela Festa (Korin Agropecuária)

Ingredientes

600g de peito de frango cozido na água e desfiado

1 cebola grande picada em cubinhos

2 colheres (sopa) de manteiga ou azeite de oliva

2 xícaras de chá da água do cozimento do frango

4 colheres de sopa de farinha integral

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de molho inglês

½ xícara de chá de vinho branco seco (opcional)

1 lata de creme de leite

½ xícara de chá de farelo de aveia

½ xícara de chá de queijo ralado

30 conchinhas para rechear

Sal a gosto

Modo de preparo:

Refogue a cebola com a manteiga até ficar transparente. Junte o peito de frango e o sal. Quando o refogado de frango estiver sequinho, acrescente a água do cozimento do frango e espere ferver. Polvilhe a farinha de trigo, mexa até encorpar e soltar do fundo da panela. Retire do fogo e deixe esfriar. Adicione a mostarda, o molho inglês e o vinho, mexendo bem. Junte o creme de leite sem soro e deixe na geladeira por aproximadamente quatro horas. Passado esse tempo, recheie as conchinhas uma a uma. Misture o farelo de aveia com o queijo ralado e polvilhe. Leve para gratinar no forno e sirva. As conchinhas também podem ser congeladas e levadas ao forno quando desejar. Rendimento: 30 casquinhas.

10) Canapé de salmão defumado

*receita da chef Camila Pavani (Boutique Gastronômica)

Ingredientes:

1 pacote de pão de forma sem casca (ou torradinhas de sua preferência)

1 pacote de 100g de salmão defumado

100g de cream cheese

15g de dill

Sal a gosto

Modo de preparo:

Para as torradinhas: Coloque as fatias de pão sobre uma tábua e com um cortador redondo, faça círculos de pão. Leve ao forno para assar em temperatura de 160*C por aproximadamente 12 minutos (esse tempo pode variar dependendo do forno), até que elas estejam levemente douradas. Espere esfriar e reserve. Para o recheio: Corte o dill bem fininho e reserve algumas folhas inteiras para a decoração. Transfira o cream cheese da embalagem para um bowl, tempere com um pouco de sal e adicione o dill picado. Misture tudo até ficar homogêneo e reserve. Para facilitar na hora da montagem despeje essa mistura em um saco plástico próprio para cozinha. Abra a embalagem de salmão defumado, distribua-o sobre a tábua e com uma faca afiada, corte o em fatias fininhas, ao longo do comprimento. Depois pegue cada fatia individualmente e faça pequenos rolinhos. Faça isso com a bandeja toda e reserve. Para a montagem: Corte o saco com a mistura de cream cheese na pontinha e use-o como um saco de confeitar. Sobre as torradinhas, coloque pequenas quantidades e sobre o cream cheese coloque os rolinhos de salmão. Para decorar use as folhas de dill inteiras. Rendimento: 50 unidades.

11) Pataniscas de bacalhau

*receita do Taberna 474

Ingredientes:

400g de bacalhau dessalgado, cozido e escorrido

2 colheres de sopa cebola picadinha

1 dente de alho picado

1/2 copo americano de leite

Suco de meio limão siciliano

4 colheres de sopa de farinha de trigo, não muito cheias

1 ovo

Salsa a gosto

Sal a gosto

Pimenta do reino moída na hora

Modo de preparo:

Em uma tigela, despedace o bacalhau em lascas, com o auxilio de um batedor de arame (fuet), incorpore a ele o leite, a cebola, o alho e o suco de limão. Quando estiver homogêneo, acrescente a farinha e ovo. Tempere com sal, pimenta e salsa a gosto. Frite às colheradas em óleo não muito quente até ficarem dourados.

12) Bolinho Fio Maravilha

*receita do chef Melchior Neto (Botequim Carioca)

Ingredientes

1 pacote de macarrão cabelo de anjo

1 ovo inteiro

3 claras de ovos

500 gramas de queijo minas frescal

300 gramas de queijo mozarela ralada

300 gramas de queijo prato ralado

150 gramas de parmesão ralado

1 xícara de chá de farinha de trigo

Modo de preparo

Junte todos os queijos em uma tigela grande, acrescente farinha e um ovo inteiro. Mexa até que forme uma massa homogênea. Faça bolinhas pequenas e reserve. Triture com as mãos o macarrão cabelo de anjo em uma forma. Em uma tigela menor bata as três claras de ovos. Passe as bolinhas na clara e em seguida empane no macarrão. Frite em óleo quente.

13) Buraco quente

*receita do chef Melchior Neto (Botequim Carioca)

Ingredientes:

10 mini pães

500 gramas de carne moída de primeira

1 cebola média picada

1 tomate picado

1 pimenta dedo de moça sem semente picada

4 colheres de sopa de barbecue

10 pimentas de bico

Salsa picada

2 colheres de azeite de oliva

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo:

Refogue a cebola no azeite, junte a carne moída, mexa para que ele fique bem solta. Acrescente o tomate picado, a pimenta dedo de moça sem semente picada e cozinhe por 5 minutos em fogo alto. Finalize mexendo com o barbecue e desligue. Corte os mini pães ao meio e com o polegar empurre o miolo. Recheie esses copinhos de pão com a carne moída ainda quente, decore cada um com uma pimenta de bico e polvilhe com salsa picada.

14) Bolinho carioca

*receita do bar Pirajá

Ingredientes:

Massa

400 g de abóbora cabochan

120 ml de caldo de galinha

1 e ¼ de xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) generosas de manteiga

1 e ¾ de xícara (chá) de farinha de trigo

1 col. (chá) de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Ovo e farinha de rosca para empanar

Óleo para fritas

Recheio

300 g de carne seca desfiada

1 col. (chá) de salsinha picada

½ col. (sopa) de cebolinha picada

1 col. (chá) de azeite)

1 dente de alho triturado

1 col. (sopa) de manteiga

1 pitada de pimenta-do-reino

Sal a gosto

Modo de preparo:

Para fazer o recheio, frite o alho na manteiga e no azeite, adicione a carne seca e refogue bem. Tempere com sal e pimenta. Finalize com a salsinha e a cebolinha e reserve. Para a massa, envolva a abóbora (aberta e sem sementes) em papel alumínio e asse por 1h30 em forno a 220ºC. Retire do forno e, ainda quente, raspe com uma colher para retirar a polpa (400 gramas). Numa panela, junte a abóbora, o caldo de galinha, o leite, a manteiga e o azeite. Misture até ferver. Adicione a farinha de uma vez, mexendo bem até a massa desprender do fundo da panela; tempere com sal e pimenta. Com a massa fria, modele bolinhos recheados com a carne seca; empane com ovo e farinha de rosca e frite em imersão. Sirva em seguida.

15) Bruschetta de queijo de cabra com cerejas frescas e hortelã

*receita da ASOEX (Associação de Exportadores de Frutas do Chile)

Ingredientes

2 xícaras (chá) de cerejas do Chile frescas, cortadas ao meio ou picadas

¼ de xícara (chá) de folhas de hortelã, cortadas em tiras finas

1 colher de sopa de suco de laranja feito na hora

1 baguete

110 g de queijo de cabra fresco

Modo de preparo

Corte a baguete em oito fatias e leve ao forno para assar. Em uma tigela média, misture as cerejas, as folhas de hortelã e o suco de laranja. Espalhe o queijo de cabra fresco nas torradas e decore com a mistura de cerejas. Está pronto para servir!

