O Instagram criou a ferramenta que faltava para facilitar a sua vida

O Instagram lançou nesta sexta (30) uma ferramenta que permite compartilhar conteúdo da função Stories apenas com os amigos mais próximos. O usuário faz uma lista de quem pode receber vídeos e fotos.

Para acessar a função é preciso ir até o perfil e tocar em “Melhores Amigos” no menu lateral. Assim, você adiciona pessoas à lista. Somente o dono do perfil terá acesso à seleção e ninguém pode solicitar ser adicionado.

Quando o usuário compartilhar algo no Stories será possível ver a opção de enviar apenas para a lista criada. Se o amigo for adicionado à lista, ele verá um selo verde quando visualizar o conteúdo.

Além disso, o Instagram também divulgou outras duas novas ferramentas voltadas para pessoas cegas. A primeira novidade é que será possível ouvir os textos alternativos automáticos com descrições de fotos do Feed, do Explorar e do Perfil através do leitor de tela. Esse recurso utiliza uma tecnologia que reconhece objetos para gerar uma descrição para os softwares.

A segunda novidade é que a plataforma vai permitir que pessoas adicionem uma descrição mais rica de suas fotos quando forem publicá-las. Assim, usuários que usarem leitores de tela vão conseguir ouvir a descrição.

Confira outras novidades do Instagram:

Reduzir atividades não autênticas: agora será possível remover curtidas, seguidores e comentários não autênticos de contas que usam aplicativos de terceiros para impulsionar sua popularidade.

Compras pelo Instagram: quando encontrar um item que você deseja, será possível salvá-lo em sua coleção de compras para conferi-lo mais tarde. Ao tocar em uma marcação de produto, em Stories ou Feed, toque no ícone Salvar no canto inferior para salvá-lo na coleção.

Combate ao bullying: uma tecnologia de aprendizagem computacional será utilizada para detectar bullying em fotos e legendas mais rapidamente e enviá-las para análise.

Todas as novidades ficam disponíveis a partir desta sexta (30), globalmente, para iOS e Android, com a versão mais recente do Instagram.

