7 motivos para ter um bicho de estimação

Os bichinhos de estimação ajudam a manter o equilíbrio emocional da família

Foto: Dreamstime



Está comprovado: quem adota um animal de estimação, como Luiza Brunet que tem dois cachorrinhos, evita o estresse, se recupera mais rápido de doenças e afasta a depressão. Entenda o porquê conviver com um bichinho de estimação faz tão bem:

· Combate a solidão.

· Ajuda a manter o equilíbrio emocional da família.

· Facilita a interação com pessoas idosas e doentes.

· Ensina a criança a se tornar um adulto mais responsáveis.

· Melhora o desempenho escolar, motivando os pequenos a estudar.

“Cachorro é fundamental, ainda mais para crianças que vivem em apartamento: elas aprendem a ter responsabilidade. Branquinha é a paixão do Antônio.” Luiza Brunet, empresária

Foto: Ernani D’Almeida

Vantagens do convívio com animais

São diversas as vantagens do convívio. Confira:

1. Relaxa: conviver com um bicho por meia hora ao dia libera ocitocina, uma espécie de calmante natural produzido pelo corpo, além de elevar nosso bem-estar.



2. Afasta o estresse e a depressão: quando você brinca com seu animal de estimação, o organismo diminui a produção de cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta os níveis de serotonina, neurotransmissor ativo contra a depressão.



3. Reforça as defesas do corpo: muita gente doa seus bichos de estimação quando vai ter filhos porque tem medo de que o filho fique alérgico. Só que pesquisas mostram que crianças criadas em lares com cães ou gatos cortam pela metade as chances de desenvolver reações alérgicas a fungos e poeira. A explicação é que, dessa forma, a molecada fica mais exposta a substâncias que causam alergia, turbinando naturalmente as defesas do organismo.



4. Reduz gripes e dores de cabeça: donos de animais de estimação são mais resistentes a problemas simples de saúde, como gripes, dores de cabeça e de estômago.



5. Previne doenças virais e bacterianas: acariciar um cão ou gato eleva os níveis de imunoglobulina A, um anticorpo presente nas mucosas que evita a proliferação de vários tipos de vírus e bactérias.



6. Faz bem ao coração: estudos mostram que conviver com um bicho de estimação contribui significamente para a sobrevivência de pacientes que sofreram infarto.



7. Ajuda a manter a boa forma: quem duvida que a duração das caminhadas é maior quando se está acompanhado de um cão animado e hiperativo? Sem falar que levar o totó para passear é um ótimo motivo para se exercitar.